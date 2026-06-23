Varco Energy selecteert NHOA Energy en IQA-Elecnor voor de 100 MW Old Allen Road BESS

LEEDS, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Varco Energy (Varco), een in de UK gevestigde pionier en eigenaar en exploitant van batterijopslagactiva geruggensteund door de Adaptogen Capital Battery Storage Fund, kondigt met genoegen aan dat het leveringscontracten heeft ondertekend voor zijn 100 MW/244 MWh Old Allen Road Battery Energy Storage System (BESS) in West Yorkshire.

Belangrijkste punten:

De Old Allen Road BESS voegt 100 MW toe aan Varco’s portfolio operationele projecten en projecten in aanbouw, waarmee de operationele BESS-capaciteit tegen eind 2027 op 350 MW komt, met nog eens 275 MW in ontwikkeling.

NHOA Energy, in een consortium met IQA-Elecnor, zal instaan voor het bedrijfsklare EPC-project in Old Allen Road, waarbij NHOA Energy de BESS aanlevert en IQA-Elecnor verantwoordelijk is voor de hiermee gepaard gaande overige installatie- en interconnectiewerken (33/275 kV).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.