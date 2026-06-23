Andersen Global incorpora a Andersen in Indonesia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortalece su presencia en el sudeste asiático con el cambio de marca de VDB Loi en Indonesia, que pasa a operar como Andersen in Indonesia y se incorpora a la organización como firma miembro.

Andersen in Indonesia ofrece servicios de asesoramiento tributario y legal a empresas multinacionales e inversores extranjeros con operaciones en el mercado indonesio. La firma combina décadas de experiencia local con un enfoque práctico y proporciona orientación clara y personalizada para abordar cuestiones regulatorias complejas y operaciones transfronterizas.

“La adopción de la marca Andersen refleja nuestro compromiso de ofrecer a los clientes asesoramiento tributario y legal de primer nivel, respaldado por una colaboración internacional cada vez más sólida”, afirmó Tommy Hendharto Oetomo, socio director de Andersen in Indonesia. “Las organizaciones que operan en Indonesia demandan un apoyo transfronterizo cada vez más coordinado. Nuestra incorporación como firma miembro fortalece nuestra capacidad para prestar ese servicio con la consistencia y claridad que los clientes esperan”.

“Indonesia sigue siendo un mercado estratégico para las organizaciones que invierten y expanden sus actividades en todo el sudeste asiático”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La incorporación de Andersen in Indonesia refuerza nuestra presencia en la región y se suma a la sólida colaboración que ya existe con Andersen en Vietnam y Andersen en Camboya”.

Andersen Global es una asociación internacional integrada por firmas independientes y jurídicamente separadas, compuesta por profesionales de las áreas tributaria, legal y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por Andersen Tax LLC, su firma miembro en Estados Unidos, la organización cuenta actualmente con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de una red de firmas miembro y colaboradoras.

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