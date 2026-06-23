Infobip et Digitas Middle East annoncent l'extension de leur partenariat stratégique afin de renforcer l'engagement client basé sur l'IA pour les marques internationales

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Infobip, la plateforme mondiale de communications cloud axée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Digitas, la branche dédiée à la transformation marketing de Publicis Groupe, le premier groupe mondial d’agences de communication.

Dans le cadre de ce partenariat, Infobip et Digitas ME mettront en place une offre de services conjointe autour de la plateforme Infobip AgentOS, alliant l’infrastructure de communication d’entreprise d’Infobip aux compétences éprouvées de Publicis Groupe en matière de données, d’IA, de stratégie d’expérience client et de transformation des médias. Ce partenariat s’appuie sur un accord-cadre mondial dont le déploiement débutera dans un premier temps dans les régions MENA et APAC.

Cette collaboration répond à un besoin croissant : réunir la transformation marketing, la personnalisation basée sur l’IA et la messagerie d’entreprise en temps réel au sein d’une expérience client unique et cohérente. Alors que Publicis Groupe définit la manière dont les marques mondiales interagissent avec leurs clients, à travers les médias, les données, la fidélisation et le commerce, Infobip fournit l’infrastructure de communication permettant de concrétiser ces interactions à grande échelle, sur tous les canaux et en temps réel.

Le cabinet d’analyse Forrester souligne que « l’intention d’adopter des agents IA est forte : 88 % des décideurs occupant un poste de directeur ou un poste plus élevé au sein d’entreprises B2B déclarent qu’ils adoptent ou prévoient d’adopter des agents IA, selon l’enquête State Of Customer Obsession Survey, 2025 de Forrester. »1

Kareem Monem, PDG de Digitas Moyen-Orient et Turquie, a déclaré : « Grâce à ce partenariat, Digitas ME mettra en place une équipe dédiée composée de spécialistes certifiés Infobip, intégrera les fonctionnalités d’Infobip AgentOS dans les programmes d’engagement client et co-développera des solutions de mise sur le marché combinant les capacités de Publicis en matière de données et de création avec la plateforme de communication en temps réel et d’IA d’Infobip. »

Krešo Žmak, directeur de l’innovation chez Infobip, a déclaré : « Cette collaboration met en évidence la puissance du partenariat. En co-créant des solutions avec nos partenaires de Publicis Groupe et en exploitant l’IA à grande échelle, nous aidons les entreprises à transformer l’engagement client et à générer un impact commercial mesurable à l’échelle mondiale. »

1 Source : « Align AI Agent Use Cases With Strategic Marketing Initiatives To Accelerate The Revenue Engine », publié le 9 février 2026.

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication dans le cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client, en s’appuyant sur l’IA comme moteur de l’innovation. Grâce à une plateforme unique et développée en interne, Infobip propose des solutions omnicanales d’engagement client, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centres de contact qui aident les entreprises et leurs partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs, tout en stimulant la croissance et en renforçant la fidélité des clients. Infobip s'attache à faciliter et à accélérer l'adoption de l'IA tout en poursuivant sa transformation pour devenir une entreprise axée sur l'IA. La technologie d'Infobip est capable d'atteindre plus de sept milliards d'appareils mobiles sur six continents, grâce à plus de 10 000 connexions, dont plus de 800 sont des connexions directes avec les opérateurs. Fondée en 2006, l'entreprise est dirigée par ses cofondateurs, Silvio Kutić, PDG, et Izabel Jelenić, directrice technique.

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