Bacardi wird alleiniger Eigentümer von TEELING® Irish Whiskey

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited hat den Abschluss einer Transaktion bekannt gegeben, durch die das Familienunternehmen zum alleinigen Eigentümer der Teeling Whiskey Company und der irischen Whiskey-Marke TEELING® wird. Die Gründer Jack und Stephen Teeling werden weiterhin Teil der Marke bleiben und ihre Zukunft als strategische Berater mitgestalten sowie das langfristige Wachstum vorantreiben.

Die heute erfolgte Bekanntgabe folgt auf die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen seit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an dem in Dublin ansässigen Whiskyhersteller durch Bacardi im Jahr 2017. Bacardi baute seine Beteiligung später weiter aus und wurde im Jahr 2022 zum Mehrheitsaktionär.

„TEELING passt perfekt zu Bacardi“, so Mahesh Madhavan, Chief Executive Officer von Bacardi Limited. „Die Marke steht für Qualität, Handwerkskunst und eine mutige Herangehensweise an die Kategorie, die durch frische Ideen gekennzeichnet ist und innovative neue Whiskeys hervorbringt. Die vielen hundert Preise, die sie erhalten hat, sprechen Bände über ihren Erfolg. Die Kategorie des irischen Whiskys verfügt weltweit über ein enormes langfristiges Potenzial, und mit TEELING sind wir bestens aufgestellt, um jede sich bietende Chance zu nutzen.“

Seit Beginn der Zusammenarbeit von Bacardi mit der Teeling Whiskey Company konnte die Marke TEELING ihr Geschäftsvolumen mehr als verdoppeln und ihre weltweite Präsenz deutlich ausbauen. Mittlerweile wird TEELING in mehr als 80 Märkte weltweit exportiert.

„Mein Bruder und ich wissen, dass TEELING bei Bacardi in guten Händen ist“, so Jack Teeling, Mitbegründer der Teeling Whiskey Company. „Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Bacardi-Team in den letzten neun Jahren wissen wir, dass Bacardi als Familienunternehmen den Wert all dessen schätzt, wofür die Marke TEELING steht – und ihr Engagement, die Messlatte für irischen Whiskey immer wieder etwas höher zu legen. Nachdem TEELING und das großartige Team in Dublin nun vollständig Teil der Bacardi-Familie geworden sind, sind wir gespannt, was sie in den kommenden Jahren alles erreichen werden.“

Seit der Gründung der Teeling Whiskey Company im Jahr 2012 konnte sich das Unternehmen dank seines unkonventionellen Ansatzes bei der Herstellung handgefertigter irischer Whiskeys in kleinen Chargen in der Whiskey-Welt einen Namen machen. Heute ist TEELING der weltweit am häufigsten ausgezeichnete irische Whiskey*, dessen herausragende Qualität und einzigartiger Geschmack unter anderem im Rahmen der World Whiskies Awards, der Irish Whiskey Masters, der International Wine & Spirit Competition sowie der San Francisco World Spirits Competition gewürdigt wurden. In der TEELING Whiskey Distillery, die 2015 als erste neue Brennerei in Dublin seit über 125 Jahren ihre Pforten öffnete, kann man die Handwerkskunst hinter der Marke hautnah erleben, was bereits über eine Million Besucher getan haben.

* Basierend auf den World Whiskies Awards, 2019–2025

Trinken Sie immer verantwortungsbewusst.

Über TEELING Whiskey

Die Teeling Whiskey Company wurde 2012 gegründet, um die alte Familienmarke TEELING für irischen Whiskey wiederzubeleben und die Handwerkskunst der Destillation nach Dublin zurückzubringen. Seitdem hat sich Teeling zum progressivsten irischen Whiskey-Unternehmen entwickelt, das Innovationen vorantreibt und eine Auswahl einzigartiger, handgefertigter irischer Whiskeys in kleinen Chargen anbietet. Die Teeling Whiskey Distillery nahm 2015 den Betrieb auf und ist damit die erste neue Brennerei in Dublin seit über 125 Jahren. Seit ihrer Eröffnung hat sie bereits über eine Million Besucher empfangen. Mittlerweile wird TEELING Whiskey in mehr als 80 verschiedene Märkte exportiert und wurde aufgrund seiner Qualität mit über 650 internationalen Preisen ausgezeichnet. TEELING, sein Handelsauftritt sowie das Phönix-Logo sind Markenzeichen.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 % blauer Agave Tequila und andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON’S® Scotch Whisky, D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 164 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

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