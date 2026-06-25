Andersen Global tilføjer Andersen in Indonesia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Sydøstasien, da VDB Loi in Indonesia skifter navn til Andersen in Indonesia og dermed bliver det nyeste medlemsfirma, der tilslutter sig organisationen.

Andersen in Indonesia yder skattemæssig og juridisk rådgivning til multinationale selskaber og udenlandske investorer, der er aktive på det indonesiske marked. Firmaet kombinerer årtiers markedserfaring med en praktisk tilgang, der fokuserer på at levere præcis og individuel rådgivning om komplekse regulatoriske og internationale forhold.

"At blive en del af Andersen-brandet afspejler vores engagement i at give kunderne praktisk skattemæssig og juridisk rådgivning af høj kvalitet på grundlag af et bredere internationalt samarbejde," udtalte Tommy Hendharto Oetomo, administrerende partner for Andersen in Indonesia. "Kunder, der driver virksomhed i Indonesien, har brug for stadig mere koordineret støtte på tværs af landegrænser. At blive et medlemsfirma styrker vores evne til at levere den service med konsekvens og klarhed."

"Indonesien er fortsat et vigtigt marked for organisationer, der investerer og ekspanderer i hele Sydøstasien," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Tilføjelsen af Andersen in Indonesia styrker vores tilstedeværelse i regionen yderligere og bygger videre på det stærke samarbejde, der allerede finder sted med Andersen in Vietnam og Andersen in Cambodia."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter inden for skat, jura og værdiansættelse verden over. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.