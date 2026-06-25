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Andersen Global新增成員公司Andersen in Indonesia

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著印尼的VDB Loi正式更名為Andersen in Indonesia，成為加入該組織的最新成員公司，Andersen Global進一步鞏固了其在東南亞的業務版圖。

Andersen in Indonesia為在印尼市場經營業務的跨國企業和外國投資人提供稅務與法律顧問服務。該公司結合數十年的市場經驗與務實的工作方法，專注於在複雜的監管和跨境事務中提供清晰的訂製型指導。

Andersen in Indonesia執行合夥人Tommy Hendharto Oetomo表示：「採用Andersen品牌體現了我們致力於在更廣泛的國際合作支援下，為客戶提供高品質、務實稅務和法律建議的承諾。在印尼經營業務的客戶越來越需要協調一致的跨境支援。成為成員公司將強化我們以一致且清晰的方式提供該服務的能力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「對於在整個東南亞地區進行投資和擴張的企業而言，印尼仍然是一個重要市場。Andersen in Indonesia的加入進一步強化了我們在該地區的業務布局，並建立在我們與Andersen in Vietnam和Andersen in Cambodia已確立的密切合作基礎之上。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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