Het Tigo Energy Predict+ prognoseplatform helpt YASNO de energietoevoer in Oekraïne op peil te houden

LOS GATOS, Calif. & KYIV, Oekraïne--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"of "Bedrijf"), een toonaangevende leverancier van intelligente softwareoplossingen voor zonne-energie en energie, maakt vandaag bekend dat YASNO de nieuwste zakelijke klant is die het Predict+ platform gaat gebruiken. Met het AI Energy-platform kunnen energieleveranciers zich aan de uitdagingen van de werkelijke vraag aanpassen en hernieuwbare en basislastbronnen in evenwicht brengen. Predict+ beheert momenteel meer dan 650 GWh en biedt een voorspellingsnauwkeurigheid van 97,5% voor energiebedrijven.

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