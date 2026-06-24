La plataforma de pronóstico Predict+ de Tigo Energy apoyará a YASNO a garantizar el suministro de energía en Ucrania

LOS GATOS, California y KIEV, Ucrania--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) («Tigo» o la «Compañía»), proveedor líder de soluciones inteligentes de software para energía y sistemas solares, anunció hoy que la empresa eléctrica ucraniana YASNO es el más reciente cliente del segmento empresarial en implementar la plataforma Predict+ de Tigo. Esta plataforma energética basada en inteligencia artificial permite a los operadores del sector eléctrico adaptarse a los desafíos reales de la demanda y equilibrar las fuentes de generación renovable y de carga base. Actualmente, Predict+ gestiona más de 650 GWh y ofrece una precisión de pronóstico del 97,5 % para clientes del sector eléctrico.

Como principal proveedor de electricidad, gas y soluciones de eficiencia energética en Ucrania, YASNO presta servicios a más de 2,5 millones de hogares en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk y Donetsk, así como a más de 64 000 clientes empresariales. YASNO utiliza la plataforma Predict+ para aplicaciones que van mucho más allá de los usos habituales en el sector eléctrico: aprovecha la IA basada en redes neuronales de Tigo para mantener la estabilidad de la red frente a condiciones meteorológicas altamente variables y daños impredecibles en la infraestructura. La implementación de Predict+ por parte de YASNO se produjo tras la exitosa finalización de una fase piloto de configuración y pruebas en la región de Dnipropetrovsk, una de las más complejas para realizar pronósticos debido a la diversidad de su base de clientes y a la alta variabilidad de las condiciones meteorológicas. Actualmente se están llevando a cabo los preparativos para una implementación más amplia de Predict+, incluida la configuración del sistema y la integración de datos históricos de otras empresas del grupo YASNO, con el fin de respaldar el futuro despliegue de sus capacidades de pronóstico.

"La implementación más amplia de esta plataforma seguirá mejorando la precisión de nuestros pronósticos de demanda eléctrica por hora y reducirá los costos asociados a los desvíos entre la oferta y la demanda de energía. Esto se traduce en una mejor planificación, un uso más eficiente de los recursos y un servicio aún más confiable para nuestros clientes", afirmó Olena Senkina, directora del Departamento de Electricidad de YASNO.

Con la integración de medidores inteligentes, Predict+ modela cada medidor de forma individual y realiza cálculos exhaustivos a partir de datos reales, históricos y promedio para predecir con precisión los patrones de consumo. Incluso sin medidores inteligentes, Predict+ genera pronósticos altamente precisos de la demanda eléctrica. Entre las funcionalidades de la plataforma se incluyen inteligencia de mercado, análisis de clientes, análisis de rentabilidad, soporte regulatorio e integración en tiempo real de los precios del mercado eléctrico al contado. Predict+ analiza simultáneamente múltiples fuentes de datos para determinar cuánta electricidad es probable que se consuma o genere en cada hora del día. Estas fuentes incluyen pronósticos meteorológicos de múltiples proveedores, condiciones meteorológicas actuales en distintas regiones, datos históricos horarios de consumo y generación de los clientes, así como datos operativos de días anteriores. A partir de este amplio conjunto de datos, Predict+ genera múltiples escenarios de pronóstico que se actualizan de forma continua. A medida que cambian las condiciones meteorológicas, incluidas la temperatura, la velocidad del viento y los niveles de irradiación solar, Predict+ ajusta sus cálculos, analiza las desviaciones respecto de los pronósticos anteriores y mejora continuamente la precisión de sus previsiones futuras.

"Muchos de los parámetros de referencia que utilizamos en Predict+ se basan en condiciones relativamente normales de operación de la red, pero para el equipo de YASNO tuvimos que incorporar rápidamente datos y variables relacionadas con interrupciones que afectan a elementos críticos de la infraestructura eléctrica", afirmó Archie Roboostoff, vicepresidente de Software de Tigo. "La red neuronal y la arquitectura de datos de Predict+ nos permiten incorporar rápidamente grandes volúmenes de información nueva, flujos de datos en tiempo real y datos históricos, incluidos eventos que afectan a la infraestructura de la red, y reajustar los modelos para que el comportamiento futuro sea mucho más predecible. Ese es el verdadero poder de Predict+, y el trabajo realizado con YASNO ha vuelto a demostrar el valor de estas capacidades".

Predict+ está disponible para empresas de servicios públicos, comercializadoras de energía, operadores del mercado energético, productores independientes de energía y grandes clientes comerciales e industriales, entre otros, en Estados Unidos y Europa. Para obtener más información, visite el sitio web website de Predict+ y, si desea una presentación personalizada de la plataforma, solicite una demostración aquí .

Acerca de Tigo Energy

Fundada en 2007, Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) es líder mundial en desarrollo y suministro de soluciones inteligentes de hardware y software que mejoran la seguridad, aumentan la producción de energía y reducen los costos operativos de sistemas solares residenciales, comerciales y de servicios públicos. Tigo combina su tecnología Flex MLPE (electrónica de potencia de módulo fotovoltaico) y sus optimizadores solares con capacidades inteligentes de software basadas en la nube para la supervisión y el control avanzados de la energía. Los productos MLPE de Tigo maximizan el rendimiento, permiten la supervisión de la energía en tiempo real y proporcionan la función de desconexión rápida a nivel de módulo exigida por la normativa aplicable. La empresa también desarrolla y fabrica productos como inversores y sistemas de almacenamiento con baterías para el mercado residencial de energía solar con almacenamiento. Para obtener más información, visite www.tigoenergy.com.

Acerca de YASNO

YASNO es una de las principales marcas del sector energético en Ucrania y agrupa a empresas dedicadas al suministro de electricidad y gas natural, así como a la prestación de soluciones de eficiencia energética y servicios de movilidad eléctrica. YASNO presta servicio a más de 2,5 millones de hogares en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk y Donetsk, además de atender a más de 64 000 clientes empresariales en toda Ucrania. El ecosistema de soluciones de YASNO, que incluye plantas solares fotovoltaicas, sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) y soluciones de gestión energética, ayuda a las empresas a reducir costos, mejorar la eficiencia energética y reforzar su resiliencia energética. La compañía mantiene su compromiso de ofrecer un servicio de atención al cliente de alta calidad y de ampliar continuamente sus capacidades de prestación de servicios digitales.

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