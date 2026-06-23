Walmart s’apprête à acquérir Vibe.co pour élargir l’accès à la publicité sur la TV connectée

BENTONVILLE, Arkansas et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Walmart et Vibe.co ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vertu duquel Walmart acquerra Vibe.co, une plateforme publicitaire en libre-service dédiée à la TV connectée (CTV), conçue pour simplifier la publicité des petites et moyennes entreprises (PME) et des marques du marché intermédiaire. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment à l’expiration ou à la résiliation anticipée du délai d’attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino de 1976 Act, telle que modifiée. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.

Cette acquisition fait avancer la stratégie de Walmart qui vise à développer des solutions publicitaires plus accessibles et couvrant l’ensemble du spectre via Walmart Connect, sa division dédiée aux médias commerciaux. En associant la plateforme CTV en libre-service de Vibe.co aux audiences commerciales de Walmart, à son système de mesure en boucle fermée et à son écosystème médiatique en pleine expansion, qui comprend notamment VIZIO, Walmart Connect entend aider davantage d’annonceurs à lancer des campagnes CTV et à mieux mesurer leur impact commercial.

« L’objectif de Walmart Connect est de rendre les médias commerciaux plus accessibles, plus mesurables et plus faciles à activer pour les annonceurs de toutes tailles », a déclaré Ryan Mayward, directeur général et vice-président principal de Walmart Connect États-Unis. « Vibe.co a créé une plateforme spécialement conçue pour simplifier la publicité télévisée sur les services de streaming. Ensemble, nous pouvons aider davantage d’entreprises à se connecter avec leurs clients sur ces plateformes, tout en mesurant l’impact de ces campagnes grâce aux capacités commerciales de Walmart. »

La plateforme de Vibe.co offre la possibilité d’activer des campagnes en libre-service, d’effectuer des intégrations directes avec des partenaires fournisseurs, d’utiliser une technologie publicitaire exclusive et d’accéder à une optimisation axée sur la performance pour aider les annonceurs à accéder plus efficacement à un inventaire publicitaire premium sur la télévision connectée. Cette combinaison devrait favoriser une adoption plus large des supports publicitaires sur la CTV parmi les annonceurs membres de Walmart Connect, mais au sein de l’écosystème plus large de la CTV, en particulier parmi les PME et les annonceurs du marché intermédiaire, y compris les vendeurs tiers présents sur la place de marché électronique de Walmart. La plateforme permet une activation plus simple des campagnes, une plus grande transparence et une mesure plus précise du lien entre investissements médiatiques et résultats commerciaux.

« Vibe.co a été conçue comme une plateforme en libre-service permettant aux spécialistes du marketing à la performance et du commerce électronique de gérer la publicité télévisée sur les services de streaming de la même manière qu’ils gèrent les publicités payantes sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire en bénéficiant d’un service mesurable, rapide à mettre en place et optimisé pour obtenir de meilleurs résultats », a déclaré Arthur Querou, cofondateur et PDG de Vibe.co. « Le fait de rejoindre Walmart nous offre l’opportunité d’accélérer cette mission et d’introduire la publicité télévisée à la performance au sein de l’un des écosystèmes médiatiques commerciaux les plus puissants du marché. »

Les annonceurs continuent d’évoluer dans un paysage médiatique fragmenté, où la CTV peut offrir une large portée et un fort impact, mais où l’achat d’espaces publicitaires reste souvent complexe et coûteux. Walmart Connect et Vibe.co visent à simplifier les processus de planification, de ciblage, de création de contenu publicitaire, d’activation, de mesure et d’optimisation, afin de rendre la CTV plus accessible aux annonceurs qui ne disposent pas d’importantes équipes médias ou de ressources spécialisées.

Cette transaction s’appuie sur les solutions existantes et sur les investissements continus de Walmart Connect pour faciliter l’accès et la gestion des médias commerciaux, ainsi que sur les récents partenariats conclus avec Magnite, Yahoo DSP et Google DV360. L’intégration de Vibe.co, associée à l’acquisition de VIZIO par Walmart, renforce la capacité de Walmart Connect à offrir une activation simplifiée, un ciblage optimisé et des résultats mesurables dans l’ensemble de son écosystème CTV en pleine expansion.

Walmart Connect et Vibe.co restent déterminées à évoluer au sein d’un écosystème publicitaire ouvert et collaboratif, en faisant équipe avec des diffuseurs, des éditeurs, des plateformes de vente (supply-side platforms, ou SSP), des prestataires de mesure d’audience et des partenaires technologiques de l’ensemble du secteur. Les relations déjà établies avec les partenaires restent un élément important de la stratégie publicitaire de Walmart Connect. Cette acquisition vise à élargir le choix et l’accessibilité pour les annonceurs, sans restreindre la manière dont ces derniers ou les partenaires interagissent avec l’écosystème médiatique de Walmart Connect.

Une fois la transaction finalisée, Arthur Querou, PDG et cofondateur de Vibe.co, Franck Tetzlaff, directeur technique et cofondateur, ainsi que l’ensemble de l’équipe de Vibe.co devraient rejoindre Walmart Connect afin de contribuer à maintenir la dynamique commerciale, de faciliter une intégration sans heurts et de continuer à servir les annonceurs, les éditeurs et les partenaires technologiques de Vibe. Leur expertise dans les domaines de la TV connectée, de l’activation en libre-service et de la publicité à la performance constituera un atout précieux pour l’équipe de Walmart.

Les parties prévoient que la transaction sera finalisée d’ici la fin de l’exercice 2027. Walmart ne s’attend pas à ce que cette opération ait une incidence sur ses prévisions en termes de croissance du chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation pour l’exercice 2027, telles qu’elles ont été communiquées précédemment.

À propos de Walmart

Walmart Inc. (NYSE : WMT) est un détaillant omnicanal axé sur les personnes et soutenu par la technologie qui aide les consommateurs à économiser de l’argent et à mieux vivre, à tout moment et en tout lieu, dans ses magasins, en ligne et via leurs appareils mobiles. Chaque semaine, environ 280 millions de clients et de membres se rendent dans nos plus de 10 900 magasins et sur nos nombreux sites de commerce électronique basés dans 19 pays. Avec un chiffre d’affaires de 713 milliards de dollars pour l’exercice 2026, Walmart emploie environ 2,1 millions de collaborateurs à travers le monde. La société demeure un chef de file constant en matière de développement durable, de philanthropie d’entreprise et d’opportunités d’emploi. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur corporate.walmart.com, et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/walmart), X (anciennement Twitter, twitter.com/walmart) et LinkedIn (linkedin.com/company/walmart).

À propos de Vibe.co

Vibe.co est une plateforme publicitaire en libre-service dédiée à la TV connectée. Elle a été conçue pour rendre la publicité télévisée sur les services de streaming plus accessible, plus efficace et axée sur la performance pour les marques de commerce électronique, les entreprises en phase de croissance et les PME. Avec plus de 10 000 annonceurs, des fonctionnalités avancées de ciblage, d’optimisation par l’IA et de mesure d’audience, Vibe.co rend la publicité télévisée sur les services de streaming aussi accessible et mesurable que la publicité numérique.

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