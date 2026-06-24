LTM rejoint Athena, une coalition sectorielle dirigée par Chainguard visant à renforcer la sécurité des logiciels open source à l’ère de l’IA

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTM, partenaire en matière de créativité d’entreprise des plus grandes sociétés mondiales, a rejoint Athena, une nouvelle coalition sectorielle dirigée par Chainguard, dont l’objectif est de protéger les logiciels open source contre la menace croissante des vulnérabilités liées à l’IA.

Athena rassemble des organisations de premier plan issues de l’écosystème logiciel mondial afin de relever un défi urgent. À mesure que les modèles d’IA de pointe progressent, ils sont de plus en plus capables d’identifier de nouvelles vulnérabilités dans les logiciels open source à la vitesse d’une machine, souvent plus rapidement que ne peuvent réagir les processus traditionnels de divulgation et de correction. L’IA accélérant à la fois le développement logiciel et la découverte de vulnérabilités, le délai entre l’identification d’une faille et son exploitation s’est considérablement réduit. Athena est conçue pour combler ce fossé grâce au partage de renseignements, à une action coordonnée et à des mesures correctives avant divulgation à l’échelle de l’écosystème.

La coalition soutient la gestion des vulnérabilités de bout en bout, de la découverte et de l’analyse à l’application de correctifs, en passant par des mesures d’atténuation multicouches et des corrections en amont. En facilitant la collaboration au sein de l’écosystème, Athena contribue à améliorer la résilience des projets open source dont dépendent quotidiennement les organisations du monde entier.

La participation de LTM à Athena témoigne de son engagement continu à renforcer la cybersécurité, à améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement logicielle et à contribuer aux efforts de l’ensemble du secteur visant à instaurer la confiance dans l’écosystème numérique. En tant que partenaire mondial de services technologiques auprès d’entreprises de tous les secteurs, LTM apporte une expertise technique approfondie et une expérience de mise en œuvre à grande échelle aux efforts collaboratifs de correction menés par la coalition.

« Alors que l’IA redéfinit à la fois le développement logiciel et le paysage des menaces, la sécurisation des fondements open source de l’économie numérique est devenue une responsabilité partagée. LTM est fière de rejoindre Athena et de travailler aux côtés d’organisations mondiales de premier plan pour œuvrer à un avenir plus sûr, plus résilient et plus fiable pour les logiciels open source », déclare Chandan Pani, directeur de la sécurité de l’information chez LTM.

« Athena repose sur la conviction qu’une seule entreprise ne peut résoudre un problème touchant l’ensemble de l’écosystème. L’écosystème open source a besoin de partenaires capables d’opérer à l’échelle mondiale et d’agir rapidement, et LTM répond à ces deux critères. Sa participation à Athena renforce notre capacité collective à garder une longueur d’avance sur les menaces liées à l’IA et garantit que les correctifs parviennent aux infrastructures critiques, aux entreprises et aux communautés qui dépendent quotidiennement de l’open source », déclare Naveen Sharma, vice-président mondial chargé des partenariats chez Chainguard.

En contribuant à Athena, LTM rejoint un effort mondial coordonné visant à garantir que les vulnérabilités identifiées par les organisations membres soient corrigées et transmises en amont, afin de devenir des correctifs dont l’ensemble de l’écosystème open source puisse bénéficier. Pour en savoir plus sur Athena, rendez-vous sur chainguard.dev/athena.

À propos de LTM

LTM, une société du groupe Larsen & Toubro, est une entreprise mondiale de services technologiques centrée sur l’IA et le partenaire de créativité commerciale des plus grandes entreprises mondiales. Nous combinons l’expertise humaine et les systèmes intelligents pour aider nos clients à créer davantage de valeur à la croisée de la technologie et de l’expertise sectorielle. Nos capacités couvrent les opérations intégrées, la transformation et l’IA d’entreprise, permettant ainsi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux paradigmes de productivité et de nouvelles voies vers la création de valeur. Avec plus de 87 000 employés répartis dans 40 pays et notre réseau mondial de partenaires, LTM s’engage à garantir des résultats pour nos clients, en les aidant non seulement à surpasser le marché, mais aussi à le « surcréer ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur LTM.com.

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