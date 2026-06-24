Plataforma de previsão Tigo Energy Predict+ ajuda YASNO a manter fluxo de energia na Ucrânia

LOS GATOS, Califórnia e KIEV, Ucrânia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" ou "Empresa"), líder em oferecer soluções inteligentes de software solar e de energia, anunciou hoje que a concessionária de energia elétrica ucraniana, YASNO, é o mais recente cliente de nível corporativo a implementar a plataforma Tigo Predict+. A plataforma AI Energy capacita as operadoras de serviços públicos a se adaptarem aos desafios da demanda real, equilibrando fontes de geração renovável e de carga de base. Atualmente, a Predict+ gerencia mais de 650 GWh e oferece 97,5% de precisão nas previsões para clientes do setor de serviços públicos.

Como principal fornecedora de eletricidade, gás e soluções de eficiência energética na Ucrânia, a YASNO atende a mais de 2,5 milhões de residências nas regiões de Kiev, Dnipropetrovsk e Donetsk, além de mais de 64.000 clientes corporativos. A YASNO utiliza a plataforma Predict+ de formas que vão muito além das aplicações convencionais do setor de serviços públicos, aproveitando a IA baseada em redes neurais da Tigo para manter a estabilidade da rede em meio a condições climáticas altamente variáveis ​​e danos imprevisíveis à infraestrutura. A implementação da Predict+ pela YASNO ocorreu após a conclusão bem-sucedida de uma fase piloto de configuração e testes na região de Dnipropetrovsk, uma das áreas mais desafiadoras para realizar previsões, devido à sua base de clientes diversificada e às condições climáticas muito variáveis. Estão em andamento os preparativos para uma implementação mais ampla da Predict+, incluindo a configuração do sistema e a integração de dados históricos de outras empresas do grupo YASNO, visando viabilizar a futura expansão das capacidades de previsão.

"A implementação mais ampla desta plataforma continuará melhorando a precisão de nossas previsões de demanda horária de eletricidade e reduzindo os custos de liquidação de desequilíbrios. Isto significa um planejamento melhor, um uso mais eficiente dos recursos e um serviço ainda mais confiável para nossos clientes", afirmou Olena Senkina, Chefe do Departamento de Eletricidade da YASNO.

Com a integração de medidores inteligentes, a Predict+ modela cada medidor individualmente e realiza cálculos extensivos com base em dados reais, históricos e médios para prever com precisão os padrões de consumo. Mesmo sem medidores inteligentes, a Predict+ gera previsões de alta precisão sobre a demanda de energia. Os domínios funcionais da plataforma incluem informações de mercado e de clientes, análise de lucratividade, suporte regulatório e integração em tempo real de preços do mercado à vista de energia. A Predict+ analisa múltiplas fontes de dados simultaneamente para determinar quanta eletricidade provavelmente será consumida ou gerada durante cada hora do dia. As fontes de dados incluem previsões meteorológicas de diversos provedores, condições climáticas atuais em diferentes regiões, dados históricos de consumo e geração dos clientes (registrados hora a hora) e dados operacionais de dias anteriores. Com base neste amplo conjunto de dados, a Predict+ gera múltiplos cenários de previsão que são atualizados continuamente. À medida que são alteradas as condições climáticas, incluindo temperatura, velocidade do vento e níveis de irradiação solar, a Predict+ ajusta os cálculos, analisa desvios em relação a previsões anteriores e aperfeiçoa continuamente a precisão das futuras previsões.

“Muitos dos parâmetros de referência que utilizamos na Predict+ se originam de operações de rede relativamente normais; contudo, para a equipe da YASNO, tivemos de incorporar rapidamente dados e variáveis ​​que incluíssem perturbações em elementos cruciais da rede", afirmou Archie Roboostoff, Vice-Presidente de Software na Tigo. "A rede neural e a estrutura de dados da Predict+ nos permitem assimilar com rapidez grandes volumes de novas informações, fluxos de dados em tempo real e dados históricos, incluindo ocorrências de impactos adversos à infraestrutura da rede, bem como reestruturar as informações de modo a tornar o futuro muito mais previsível. Este é o verdadeiro potencial da Predict+, e, com a YASNO, estas capacidades foram mais uma vez comprovadas."

A Predict+ está disponível para concessionárias de serviços públicos, varejistas e comercializadoras de energia, produtores independentes de energia, grandes clientes comerciais e industriais, entre outros, nos EUA e na Europa. Para mais informações, acesse o site da Predict+, e para uma visão geral personalizada da plataforma, agende uma demonstração aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial em desenvolver e oferecer soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam a geração de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos em larga escala. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência a Nível de Módulo) e otimizadores solares com recursos de software inteligente baseado em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e oferecem a função de desligamento rápido em nível de módulo exigida pelas normas de segurança. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento em bateria para o mercado residencial de sistemas solares com armazenamento. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a YASNO

A YASNO é uma das principais marcas de energia da Ucrânia, reunindo empresas que fornecem eletricidade e gás natural, soluções de eficiência energética e serviços de mobilidade elétrica. A YASNO atende mais de 2,5 milhões de residências nas regiões de Kiev, Dnipropetrovsk e Donetsk, bem como mais de 64.000 clientes corporativos em toda a Ucrânia. O ecossistema de produtos da YASNO, que inclui usinas de energia solar (sistemas fotovoltaicos), sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) e soluções de gestão de energia, ajuda as empresas a reduzir custos, melhorar a eficiência energética e fortalecer a resiliência energética. A empresa está comprometida em oferecer um atendimento ao cliente de alta qualidade e expandir continuamente suas capacidades de serviços digitais.

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