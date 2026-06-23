Google与Energy Dome推进跨洲能源存储建设，首个双边项目落户爱尔兰

都柏林和米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的长时储能技术开发商Energy Dome公司与Google今日宣布，双方就位于爱尔兰奥法利郡的23兆瓦/200兆瓦时CO2电池项目达成首份双边商业合同。该项目是双方去年宣布的长期合作伙伴关系的一部分，旨在大规模部署Energy Dome的CO2电池技术，助力Google推进其宏伟目标，为全球电网普及经济、安全、全天候供应的清洁能源。这一公告紧随Energy Dome、Google和当地公用事业公司SRP本月宣布的亚利桑那州19兆瓦/200兆瓦时项目之后。

该项目将由Energy Dome使用其专有的CO2电池技术进行开发、拥有和运营。该技术通过使用电网电力压缩并储存CO2，当需要电力时，再通过涡轮机释放CO2发电，并将电能输送回电网。

加强爱尔兰的电网可靠性和可持续性

爱尔兰政府已将长时储能确定为确保电力供应安全、降低系统成本的关键解决方案，并以此支撑爱尔兰雄心勃勃的政策框架，即到2030年使可再生能源电力占比达到80%。

通过这一商业项目，Google和Energy Dome旨在为长时储能技术如何助力爱尔兰构建经济、安全、清洁的电力系统树立典范。通过在供应过剩期间吸收多余能源，并在系统面临压力期间提供稳定电力，Energy Dome的CO2电池能够实现对电网可再生能源资源智能化、具成本效益的利用，在平衡系统的同时，缓解当地电网的拥堵瓶颈。

该项目位于爱尔兰中部奥法利郡罗德镇附近，地处爱尔兰电网的关键节点，地理位置优越，拥有服务于大都柏林都市区的高压输电线路。在该地区扩展能源资源，对于促进爱尔兰需求中心的经济增长至关重要。

Energy Dome的该项目与总部位于中部地区的领先本地开发商Lumcloon Energy合作开发，通过部署前沿技术为当地创造就业机会和长期社区效益。项目选址于一座前泥炭火电厂，将为这片棕地工业用地提供第二次生命，将其改造为清洁能源转型的引擎。该项目位于罗德绿色能源公园附近，周边地区拥有丰富的太阳能和风能资源，但由于当地电网严重拥堵，这些能源常面临弃电问题。通过储存能源以备日后调度，该项目将缓解电网拥堵，避免昂贵的输电线路扩建，从而为所有电网用户带来更大的经济实惠。

Energy Dome创始人兼首席执行官Claudio Spadacini表示：“我们很荣幸能与Google合作推进这一项目，它将加强电网韧性，并为爱尔兰实现7天24小时无碳能源铺平道路。这是双方战略合作伙伴关系下的首个商业双边部署项目，我们的目标是在欧洲、北美和亚太地区全面推进CO2电池项目的落地。”

与大多数依赖锂离子电池和其他关键矿物的电池供应链相比，Energy Dome的CO2电池使用的是现成的通用组件。在爱尔兰采用Energy Dome的成熟技术，展示了可调度长时储能如何在满足不断增长的电力需求的同时，加强该国的能源安全、韧性和可靠性。

Google爱尔兰负责人Vanessa Hartley表示：“在Google，我们致力于催化下一代能源技术，加强电网韧性，并为系统引入关键的储能容量。这一里程碑是我们与Energy Dome长期合作中的下一步，将有助于规模化应用其前景广阔的长时储能技术，推动实现经济、安全、清洁的能源未来。”

目前，该项目已获得土地所有权、规划许可和电网接入资质。它还获得了国有输电系统运营商EirGrid的10年容量合同，预计将于2028年投入运营。Energy Dome计划在该地点开发第二个200兆瓦时储能单元，从而在爱尔兰中部地区建立一个长时储能枢纽。

关于Energy Dome

Energy Dome是依托其专利CO2电池技术为公用事业和AI基础设施提供创新容量解决方案的领先供应商。该公司的专有系统使用现成材料，提供具有成本竞争力的可调度容量和7天24小时清洁可靠电力，支持电网可靠性、能源安全和工业竞争力。随着AI工作负载、超大规模计算和数据中心基础设施的快速扩张推动全球电力需求加速增长，Energy Dome正在推进其技术的商业化部署，为公用事业、能源供应商、超大规模云服务商和大型能源用户提供经济、可靠、可扩展且排放更低的电力解决方案。

关于Google

Google的使命是整合全球信息，供大众使用，使人人受益。通过搜索引擎、地图、Gmail、安卓、Google Play、Google Cloud、Chrome和YouTube等产品和服务，Google在数十亿人的日常生活中扮演着重要角色，并已成为全球最知名的公司之一。Google是Alphabet Inc.的子公司。

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