LTM、Chainguard主導の業界連合「Athena」に参画――AI時代におけるオープンソースソフトウェアの保護を支援

インド、ムンバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界最大級の企業向けにビジネス・クリエイティビティ・パートナーとしてサービスを提供するLTMは、AIによって引き起こされる脆弱性の脅威の高まりからオープンソースソフトウェアを保護することを目的とした、Chainguard主導の新たな業界連合「Athena」への参画を発表しました。

Athenaは、グローバルなソフトウェアエコシステムを構成する主要組織が結集し、緊急性の高い課題への対応を目指す取り組みです。最先端のAIモデルが進化する中、オープンソースソフトウェアにおける新たな脆弱性を機械的な速度で発見する能力が高まりつつあり、多くの場合、その速度は従来の脆弱性開示やパッチ適用プロセスの対応を上回っています。AIがソフトウェア開発と脆弱性発見の双方を加速させることで、脆弱性の発見から悪用までの期間は大幅に短縮されています。Athenaは、エコシステム全体での情報共有、連携した対応、および脆弱性公開前の修正活動を通じて、このギャップを埋めることを目的としています。

同連合は、脆弱性の発見・分析から、パッチ適用、多層的な緩和策の実装、上流プロジェクトへの修正反映に至るまで、脆弱性管理をエンドツーエンドで支援します。エコシステム全体での協力体制を実現することで、世界中の組織が日常的に依存しているオープンソースプロジェクトのレジリエンス向上に貢献します。

LTMのAthenaへの参画は、サイバーセキュリティの強化、ソフトウェアサプライチェーンのレジリエンス向上、そしてデジタルエコシステムに対する信頼構築を目的とした業界全体の取り組みへの継続的なコミットメントを示すものです。さまざまな業界の企業顧客に技術サービスを提供するグローバルパートナーとして、LTMは高度なエンジニアリング能力と大規模プロジェクトの知見を活かし、Athenaにおける脆弱性修正活動に貢献します。

「AIがソフトウェア開発と脅威環境の双方を変革する中、デジタル経済を支えるオープンソース基盤の安全確保は、業界全体で共有すべき責任となっています。LTMはAthenaに参画し、世界を代表する組織と連携しながら、より安全でレジリエントかつ信頼できるオープンソースソフトウェアの未来の実現に貢献できることを誇りに思います」とLTMの最高情報セキュリティ責任者、チャンダン・パニは述べています。

「Athenaは、エコシステム全体に関わる課題は一社だけでは解決できないという考えに基づいています。オープンソースエコシステムには、グローバル規模で迅速に行動できるパートナーが必要であり、LTMはその両方を兼ね備えています。同社の参画により、AI主導の脅威に先手を打つための私たちの対応能力が強化されるとともに、オープンソースに日々依存する重要インフラストラクチャ、企業、コミュニティへ修正措置を確実に届けることが可能になります」とChainguardのグローバル・バイスプレジデント（パートナーシップ担当）、ナヴィーン・シャルマ氏は述べています。

Athenaへの貢献を通じて、LTMは、加盟組織によって発見された脆弱性を修正し、その修正内容を上流プロジェクトへ反映するための国際的な協調活動に加わります。これにより、オープンソースエコシステム全体がその成果を享受できるようになります。Athenaの詳細については、chainguard.dev/athenaをご覧ください。

LTMについて

LTMは、ラーセン・アンド・トゥブロ・グループの一員であり、AIを中核に据えたグローバルなテクノロジーサービス企業です。世界最大級の企業に対するビジネス・クリエイティビティ・パートナーとして、人間の知見とインテリジェントシステムを融合し、テクノロジーと業界知識の交差点において顧客の価値創出を支援しています。同社の事業領域は、統合オペレーション、トランスフォーメーション、ビジネスAIに及び、新たな働き方や生産性の在り方、価値創出の機会を実現しています。40カ国に展開する87,000人超の従業員とグローバルパートナーネットワークを擁し、顧客の成果創出に責任を持つことで、市場を上回るだけでなく、新たな価値を創造することを支援しています。詳細は、LTM.comをご覧ください。

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