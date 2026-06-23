Araris Biotech AG et Taiho Oncology annoncent l'administration de la première dose d'ARC-02 à un patient, un nouvel ADC pour le traitement du lymphome non hodgkinien, dans le cadre d'un essai de phase 1

AU, Suisse et PRINCETON, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Araris Biotech AG, société développant un portefeuille différencié de thérapies par conjugués anticorps-médicament (« ADC »), et Taiho Oncology, Inc., société développant et commercialisant de nouveaux traitements pour les hémopathies malignes et les tumeurs solides, toutes deux membres du groupe Taiho, ont annoncé aujourd'hui que, dans le cadre d'un essai clinique de phase 1, le premier patient avait reçu une dose d'ARC-02, un conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant le CD79b dans le traitement du lymphome non hodgkinien (LNH).

ARC-02 se lie sélectivement aux lymphocytes B CD79b+ et délivre directement aux cellules tumorales la monométhylauristatine E (MMAE), une charge utile anticancéreuse validée cliniquement. Il s'agit du premier candidat clinique généré grâce à la technologie exclusive de l'ADC AraLinQ® et du lieur-charge utile Arastatin™ développés par Araris et conçus pour une libération intracellulaire précise et un impact minimal sur les tissus sains.

« L’administration d’ARC-02 au premier patient est une étape cruciale pour Araris, car nous entrons dans la phase clinique et commençons à traduire notre plateforme innovante d'ADC en avantages potentiels pour les patients », a déclaré Philipp Spycher, PhD, CSO et fondateur scientifique d’Araris.

« Bien qu'ARC-02 ait été développé initialement pour les hémopathies malignes, le profil de sécurité différencié observé dans les études précliniques pourrait également accompagner une application plus large à d’autres indications thérapeutiques, notamment les maladies auto-immunes », a déclaré Isabella Attinger-Toller, PhD, CTO et cofondatrice d’Araris.

« Cette étape importante représente la première administration chez l'être humain à l'aide de la plateforme innovante d'Araris et marque l’entrée de Taiho dans le développement clinique des conjugués anticorps-médicament (ADC) en oncologie », a déclaré le Dr Harold Keer, directeur médical de Taiho Oncology. « Nous attendons avec intérêt les résultats de cet essai et le développement clinique d’autres agents issus d’Araris. »

À propos d'AraLinQ®

AraLinQ® est la technologie d'ADC développée par Araris, qui permet la fixation ciblée d'une charge utile sur un site privilégié d'un résidu d'acide aminé spécifique (Q295) au sein de la région Fc native de l'anticorps. Les données précliniques montrent que lorsqu'une charge utile est fixée à ce site grâce aux lieurs exclusifs d'Araris, l'anticorps conserve des performances quasi identiques (pharmacocinétique et fonctions effectrices, par exemple) à celles de l'anticorps original non conjugué. De plus, la liaison entre le lieur et la charge utile est assurée par une liaison isopeptidique très robuste, conférant ainsi à l'anticorps une stabilité exceptionnelle. Une fois à l'intérieur d'une cellule cancéreuse par internalisation médiée par des anticorps, le lieur est clivé facilement pour libérer la charge utile. Ces trois propriétés sont essentielles pour une délivrance efficace de la charge utile et une efficacité maximale des conjugués anticorps-médicament (ADC). Les lieurs AraLinQ® sont hydrophiles, ce qui les rend solubles et évite leur agrégation dans les solutions aqueuses comme le sang. De plus, ce lieur peut présenter des structures ramifiées uniques permettant de créer des ADC transportant simultanément plusieurs charges utiles de différents types. AraLinQ® permet la génération d'ADC en une seule étape à partir d'anticorps prêts à l'emploi, qu'ils soient natifs ou développés. Le procédé est rapide, économique et facilement mis à l'échelle sans nécessité d'une synthèse d'anticorps sur mesure.

À propos d'Arastatin™

Arastatin™ est une technologie innovante de lieur-charge utile basée sur la MMAE et un peptide hydrophile propriétaire d'Araris. Arastatin™ est spécifiquement conçue pour être utilisée avec AraLinQ, la technologie d'ADC d'Araris, qui permet, en une seule étape, la conjugaison directe du complexe MMAE-anticorps à la glutamine Q295 d'anticorps natifs prêts à l'emploi. Lors d'études précliniques, les ADC reposant sur la technologie Arastatin™ se sont révélés très puissants, stables et dotés d'une bonne tolérance par rapport aux ADC prêts à l'emploi.

À propos d'Araris Biotech AG

Araris Biotech AG, filiale à 100 % de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., est une société de biotechnologie de premier plan qui façonne l'avenir des conjugués anticorps-médicament (ADC) et redéfinit le paradigme de thérapies ciblées contre le cancer en allant bien au-delà. La vision d'Araris est un monde sans chimiothérapie. Sa technologie exclusive de conjugaison et sa technologie révolutionnaire de charges utiles multiples représentent une avancée majeure dans la conception des ADC, permettant de transformer tout anticorps en ADC dans le but d'améliorer la sécurité et l'efficacité. En permettant de fixer, en une seule étape, plusieurs charges utiles anticancéreuses synergiques à un seul anticorps, Araris crée une nouvelle génération de charges utiles anticancéreuses visant à délivrer la puissance d'une chimiothérapie combinée, de manière ciblée, afin de relever les défis persistants de la résistance aux traitements anticancéreux. Pour plus d'informations sur nos recherches et nos projets, rendez-vous sur https://www.ararisbiotech.com/.

À propos de Taiho Oncology, Inc.

La mission de Taiho Oncology, Inc. est d'améliorer la vie des patients atteints de cancer, de leurs familles et de leurs soignants. La société se spécialise dans le développement et la mise sur le marché d'agents anticancéreux administrés par voie orale pour divers types de tumeurs. Taiho Oncology dispose d'un solide pipeline de candidats cliniques à petites molécules ciblant les tumeurs solides et les tumeurs hématologiques malignes, avec des candidats supplémentaires en développement préclinique. Taiho Oncology est une filiale de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., qui fait partie d’Otsuka Holdings Co., Ltd. Taiho Oncology a son siège social à Princeton, dans le New Jersey, et supervise les activités européennes et canadiennes de sa société mère, qui sont situées à Baar, en Suisse, et à Oakville, en Ontario, au Canada.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.taihooncology.com/, et suivez-nous sur LinkedIn et X.

Taiho Oncology et le logo Taiho Oncology sont des marques déposées de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Araris et AraLinQ sont des marques commerciales d'Araris Biotech AG.

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