Andersen Global新增成员公司Andersen in Indonesia

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着印度尼西亚的VDB Loi正式更名为Andersen in Indonesia，成为加入该组织的最新成员公司，Andersen Global进一步巩固了其在东南亚的业务版图。

Andersen in Indonesia为在印尼市场运营的跨国公司和外国投资者提供税务与法律咨询服务。该公司结合了数十年的市场经验与务实的工作方法，专注于在复杂的监管和跨境事务中提供清晰、量身定制的指导。

Andersen in Indonesia管理合伙人Tommy Hendharto Oetomo表示：“采用Andersen品牌体现了我们致力于在更广泛的国际合作支持下，为客户提供高质量、务实税务和法律建议的承诺。在印尼开展业务的客户越来越需要协调一致的跨境支持。成为成员公司将增强我们以一致且清晰的方式提供该服务的能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“对于在整个东南亚地区进行投资和扩张的组织而言，印尼仍然是一个重要市场。Andersen in Indonesia的加入进一步加强了我们在该地区的业务布局，并建立在我们与Andersen in Vietnam和Andersen in Cambodia已确立的紧密合作基础之上。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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