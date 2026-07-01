Shoko Co., Ltd.韩国工厂启动药用辅料“Viscomedi”的商业化生产

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 业务涵盖化工、塑料和金属陶瓷三大领域的综合性大宗商品贸易公司Shoko Co., Ltd.（总部：东京都港区；总裁兼首席执行官：Kentaro Watanabe；以下简称“Shoko”）欣然宣布，继2025年6月与Hannong Chemicals Inc.（韩国京畿道安养市；以下简称“Hannong Chemicals”）签署销售框架合作协议后，新型药用辅料“Viscomedi”的制造工厂已顺利竣工，并于2026年2月全面启动商业化生产。

Hannong Chemicals一直致力于开发用于制药领域的“部分中和聚丙烯酸酯”产品，并将其正式命名为“Viscomedi”。该公司持续推进该产品的研发，旨在为制药应用提供一种全新的选择。核心生产设施已于去年11月完工，随后进行了设备调试及各项法规合规工作。

截至2026年6月，Shoko与Hannong Chemicals正基于现有的销售框架协议，就最终协议进行最后阶段的谈判。协议达成后，Shoko计划担任“Viscomedi”的全球独家经销商。

有关本产品的咨询，请访问：

https://www.shoko.co.jp/en/business/chemicals/

Hannong Chemicals制造工厂竣工及商业化生产启动

Hannong Chemicals在韩国建造的“Viscomedi”制造工厂已顺利竣工，并于2026年2月正式投入运营。该生产线采用了最先进的灌装设备，能够在实现稳定供应的同时确保卓越的产品质量。

关于产品名称“Viscomedi”

“Viscomedi”是一种水溶性聚合物，用作贴膏剂和退热贴的基材。它是由丙烯酸合成的聚合物，具有粘合与增稠特性。

随着全球步入老龄化社会，对贴膏剂的需求预计将不断增加，而退热贴在夏季防暑及发热护理方面的应用需求预计也将日益增长。

自去年起，该产品经历了包括试点产品样品派发在内的多个开发阶段，如今正式以“Viscomedi”的名称推向市场。

双方代表置评

Shoko Co., Ltd.化工事业部功能化学品部的Motoki Noguchi：

“我们很高兴看到‘Viscomedi’制造工厂的顺利竣工和全面投产的启动。在对质量要求极高的制药应用领域，建立稳定的供应体系是赢得客户信赖的重要一步。

目前，全球分销协议的谈判也已进入最后阶段，我们的目标是尽快建立体系，向全球各地的制药企业供应‘Viscomedi’。Shoko将继续作为可靠的合作伙伴，从质量和供应两方面全力支持客户的配方开发与生产。”



Hannong Chemicals Inc.总经理Young-shin Kim

“‘Viscomedi’的商业化工厂已按计划顺利竣工，并于2026年2月全面启动生产，我们对此深感自豪。Hannong Chemicals多年来积累了丰富的先进制造专长，目前已建立起一套能够在制药领域提供世界级品质的生产体系。

作为现有产品的迭代升级，该产品具备卓越的性能与稳定性。通过与Shoko的合作，我们计划进一步扩大其在全球市场的供应。我们将持续提升安全性、质量控制和供应基础设施，以满足全球客户的期望。”

未来展望

Shoko与Hannong Chemicals目前正基于销售框架协议，就最终协议的签署进行最终谈判。协议达成后，Shoko计划担任“Viscomedi”的全球独家经销商。



2026年2月：启动商业化生产

2026年春：产品正式发布

2026年5月前后：计划在中国进行药物主文件(DMF)注册（进行中）

产品咨询：

https://www.shoko.co.jp/en/business/chemicals/

更多信息：

https://www.shokokorea.co.kr/ja/viscomedi-ja/

关于Shoko Co., Ltd.

公司名称 Shoko Co., Ltd. 地址 31F, Tamachi Station Tower N, 1-1 Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 代表 总裁兼首席执行官Kentaro Watanabe 成立时间 1947年5月 海外办事处 中国大陆、韩国、台湾、泰国 网站 https://www.shoko.co.jp/en/ Expand

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