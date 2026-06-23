Varco Energy elige a NHOA Energy e IQA-Elecnor para el sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS) de 100 MW de Old Allen Road

LEEDS, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--Varco Energy (Varco), una empresa pionera con sede en el Reino Unido dedicada a la propiedad y explotación de activos de almacenamiento en baterías, respaldada por el fondo Adaptogen Capital Battery Storage Fund, tiene el placer de anunciar que ha firmado contratos de suministro para su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Old Allen Road, de 100 MW / 244 MWh, situado en West Yorkshire.

Aspectos destacados:

El sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS) de Old Allen Road suma 100 MW a la cartera de proyectos operativos y en construcción de Varco, lo que elevará su capacidad operativa de BESS a 350 MW a finales de 2027, con otros 275 MW en fase de desarrollo.

NHOA Energy, en consorcio con IQA-Elecnor, ejecutará el proyecto EPC llave en mano en Old Allen Road; NHOA Energy se encargará de suministrar el sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS), mientras que IQA-Elecnor se ocupará de las instalaciones auxiliares y de los trabajos de interconexión (33/275 kV).

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