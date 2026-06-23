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Varco Energy seleziona NHOA Energy e IQA-Elecnor per il sistema BESS da 100 MW di Old Allen Road

LEEDS, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Varco Energy (Varco), un'azienda pionieristica con sede nel Regno Unito, proprietaria e incaricata della gestione di impianti di accumulo a batteria, sostenuta da Adaptogen Capital Battery Storage Fund, è lieta di annunciare di aver sottoscritto contratti di fornitura per il suo sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 100MW / 244MWh di Old Allen Road nel West Yorkshire.

Punti chiave:

  • Il sistema BESS di Old Allen Road aggiunge 100 MW al portafoglio di Varco di progetti operativi e in costruzione, portando la sua capacità BESS operativa a 350 MW entro la fine del 2027, con ulteriori 275 MW in sviluppo.
  • NHOA Energy, in collaborazione con IQA-Elecnor, fornirà il progetto EPC chiavi in mano presso Old Allen Road, con NHOA Energy responsabile per il sistema BESS e IQA-Elecnor per le attività associate di Balance of Plant e interconnessione (33/275 kV).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Comunicazioni: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

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