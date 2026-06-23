Andersen Global renforce sa présence en Indonésie en intégrant Andersen en Indonésie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Asie du Sud-Est avec le changement de nom de VDB Loi en Indonésie, en intégrant Andersen en Indonésie, qui devient ainsi le plus récent membre de l'organisation.

Andersen en Indonésie propose des services de conseil fiscal et juridique aux multinationales et aux investisseurs étrangers opérant sur le marché indonésien. Le cabinet combine une longue expérience du marché avec une approche pragmatique visant à dispenser des conseils clairs et personnalisés sur des questions réglementaires complexes et d'ordre transfrontalier.

« L’adoption de la marque Andersen témoigne de notre engagement à fournir à nos clients des conseils fiscaux et juridiques de grande qualité et pragmatiques, accompagnés par une collaboration internationale élargie », a déclaré Tommy Hendharto Oetomo, managing partner d’Andersen en Indonésie. « Les clients opérant en Indonésie ont besoin d’un accompagnement transfrontalier de plus en plus coordonné. Devenir membre renforce notre capacité à proposer ce service avec cohérence et clarté. »

« L’Indonésie demeure un marché important pour les entreprises qui investissent et se développent en Asie du Sud-Est », a déclaré Mark L. Vorsatz, PDG d’Andersen. « L’implantation d’Andersen en Indonésie renforce notre présence dans la région et s’appuie sur la solide collaboration déjà établie avec Andersen au Vietnam et au Cambodge. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation issus du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires.

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