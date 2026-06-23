Bacardi neemt TEELING® Irish Whiskey volledig over

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited heeft de voltooiing bekendgemaakt van een transactie waarmee het familiebedrijf de enige eigenaar wordt van de Teeling Whiskey Company en het merk TEELING® Irish whiskey. De oprichters Jack en Stephen Teeling blijven deel uitmaken van het merk en zullen de toekomst ervan vormgeven en groei op lange termijn bevorderen als strategische adviseurs.

De aankondiging van vandaag volgt na de succesvolle relatie die beide bedrijven hadden sinds Bacardi in 2017 een minderheidsbelang had verworven in het whiskeybedrijf gevestigd in Dublin. In 2022 verhoogde Bacardi vervolgens zijn belang en werd meerderheidsaandeelhouder.

“TEELING is de perfecte match voor Bacardi,” verklaart Mahesh Madhavan, CEO van Bacardi Limited. “Het merk staat voor kwaliteit, vakmanschap en een onverschrokken benadering van de categorie met frisse ideeën en innovatieve nieuwe whiskeys. De honderden onderscheidingen die het heeft gekregen, zeggen alles over het succes ervan. Er is wereldwijd zoveel potentieel op lange termijn voor de categorie van Ierse whiskey en met TEELING zijn we perfect gepositioneerd om uit elke opportuniteit voordeel te halen.”

Sinds Bacardi voor het eerst zijn relatie met de Teeling Whiskey Company tot stand bracht, is het TEELING-merk in omvang verdubbeld en is de wereldwijde aanwezigheid ervan aanzienlijk toegenomen. TEELING wordt nu naar meer dan 80 markten verspreid over de hele wereld geëxporteerd.

“Mijn broer en ik weten allebei dat TEELING bij Bacardi in de beste handen is,” verklaart Jack Teeling, medeoprichter van de Teeling Whiskey Company. “De nauwe samenwerking met het Bacardi-team de voorbije negen jaar heeft ons aangetoond dat Bacardi als familiebedrijf de waarde apprecieert van alles waarvoor het merk TEELING staat en zijn ingesteldheid om de lat voor Iers whiskey hoger te leggen. Nu TEELING en het fantastische team in Dublin volledig in de Bacardi-groep opgaan, kijken we alvast verlangend uit om alles te zien wat ze de komende jaren zullen bereiken.”

Sinds de oprichting van de Teeling Whiskey Company in 2012, heeft het bedrijf zijn stempel gezet op de wereld van whiskey dankzij de onconventionele benadering om ambachtelijke Ierse whiskeys in kleine batches te creëren. Op vandaag is TEELING de 'World’s Most Awarded Irish Whiskey'*, dankzij zijn uitzonderlijke kwaliteit en smaak die bevestigd worden door de likes van onder andere de World Whiskies Awards, de Irish Whiskey Masters, de International Wine & Spirit Competition en de San Francisco World Spirits Competition. De TEELING Whiskey Distillery, die in 2015 zijn deuren opende als de eerste nieuwe distilleerderij in Dublin sinds meer dan 125 jaar, is een bewijs van het vakmanschao achter het merk en heeft nu al meer dan één miljoen bezoekers verwelkomd.

* Op basis van World Whiskies Awards, 2019-2025

Geniet, maar drink met mate.

Over TEELING Whiskey

De Teeling Whiskey Company werd in 2012 opgericht om het oude TEELING-familiehandelsmerk van Ierse whiskey nieuw leven in te blazen en ambachtelijk distilleren terug naar Dublin te brengen. Sindsdien is Teeling het meest progressieve bedrijf van Ierse whiskey geworden, dat innovatie aanmoedigt en een selectie unieke, ambachtelijke Ierse whiskeys in kleine batches aanbiedt. De Teeling Whiskey Distillery startte zijn activiteiten in 2015 en markeerde hiermee de eerste nieuwe distilleerderij in Dublin in meer dan 125 jaar die sinds de opening meer dan een miljoen bezoekers heeft verwelkomd. TEELING Whiskey wordt nu geëxporteerd naar meer dan 80 verschillende markten en won meer dan 650 internationale awards voor zijn kwaliteit. TEELING, de productpresentatie ervan en het fenixlogo zijn handelsmerken.

Over Bacardi Limited

Bacardi Limited, het grootste internationale bedrijf van geestrijke dranken in privéhanden, produceert geestrijke dranken en wijnen, brengt die op de markt en verdeelt die. De portfolio van Bacardi Limited omvat meer dan 200 merken en labels, waaronder BACARDÍ® rum, PATRÓN® tequila, GREY GOOSE® wodka, DEWAR’S® Blended Scotch whisky, BOMBAY SAPPHIRE® gin, MARTINI® vermouth en mousserende wijnen, CAZADORES® 100% blue agave tequila, en andere vooraanstaande en opkomende merken zoals WILLIAM LAWSON’S® Scotch whisky, D’USSÉ® Cognac, ANGEL’S ENVY® American straight whiskey en ST-GERMAIN® vlierbloesemlikeur. Het familiebedrijf Bacardi Limited, dat meer dan 164 jaar geleden in Santiago de Cuba werd opgericht, stelt momenteel circa 8.000 mensen te werk, het exploiteert productiefaciliteiten in 10 landen en grondgebieden, en verkoopt zijn merken op meer dan 160 markten. Bacardi Limited verwijst naar de Bacardi groep van bedrijven, inclusief Bacardi International Limited. Ga naar www.bacardilimited.com of volg ons op LinkedIn en Instagram.

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