Bacardi acquiert la totalité du capital du whisky irlandais TEELING®

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited a annoncé la finalisation d’une transaction qui fait de cette entreprise familiale l’unique propriétaire de la Teeling Whiskey Company et de la marque de whisky irlandais TEELING®. Les fondateurs, Jack et Stephen Teeling, resteront associés à la marque, contribuant à façonner son avenir et à stimuler sa croissance à long terme en tant que conseillers stratégiques.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à la collaboration fructueuse entre les deux entreprises depuis que Bacardi a acquis une participation minoritaire dans la société de whisky basée à Dublin en 2017. Bacardi a ensuite augmenté sa participation pour devenir l’actionnaire majoritaire en 2022.

« TEELING est le partenaire idéal pour Bacardi », déclare Mahesh Madhavan, PDG de Bacardi Limited. « La marque incarne la qualité, le savoir-faire et une approche audacieuse de la catégorie, avec des idées novatrices et des créations innovantes. Les centaines de récompenses qu’elle a reçues en disent long sur son succès. Le secteur du whisky irlandais recèle un immense potentiel à long terme à l’échelle mondiale et, avec TEELING, nous sommes parfaitement positionnés pour tirer parti de chaque opportunité. »

Depuis que Bacardi a noué ses premiers liens avec la Teeling Whiskey Company, la marque TEELING a plus que doublé de taille et considérablement développé sa présence dans le monde. TEELING est désormais exporté vers plus de 80 marchés à travers le monde.

« Mon frère et moi savons tous deux qu’au sein de Bacardi, TEELING est entre les meilleures mains possibles », déclare Jack Teeling, cofondateur de la Teeling Whiskey Company. « Notre étroite collaboration avec l’équipe de Bacardi au cours des neuf dernières années nous a prouvé qu’en tant qu’entreprise familiale, Bacardi apprécie la valeur de tout ce que représente la marque TEELING et son engagement à placer la barre toujours plus haut pour le whisky irlandais. Aujourd’hui, alors que TEELING et la formidable équipe de Dublin rejoignent pleinement la famille Bacardi, nous sommes impatients de voir tout ce qu’ils accompliront dans les années à venir. »

Depuis sa création en 2012, la Teeling Whiskey Company s’est imposée dans le monde du whisky grâce à son approche non conventionnelle de la création de whiskies irlandais artisanaux, élaborés en petites cuvées. Aujourd’hui, TEELING est le whisky irlandais ayant reçu le plus de récompenses au monde*, sa qualité et son goût exceptionnels ayant été reconnus par des concours tels que les World Whiskies Awards, les Irish Whiskey Masters, l’International Wine & Spirit Competition et la San Francisco World Spirits Competition, parmi tant d’autres. La distillerie TEELING, qui a ouvert ses portes en 2015 en tant que première nouvelle distillerie à Dublin depuis plus de 125 ans, est une vitrine du savoir-faire artisanal qui caractérise la marque et a déjà accueilli plus d’un million de visiteurs.

* D’après les World Whiskies Awards, 2019-2025

À consommer avec modération.

À propos de TEELING Whiskey

La société Teeling Whiskey a été fondée en 2012 dans le but de redonner vie à l’ancienne marque familiale TEELING de whisky irlandais et de faire renaître la distillation artisanale à Dublin. Depuis lors, Teeling est devenue la société de whisky irlandais la plus avant-gardiste, moteur de l’innovation et proposant une sélection unique de whiskies irlandais artisanaux élaborés en petites cuvées. La distillerie de whisky Teeling a ouvert ses portes en 2015, marquant ainsi l'arrivée de la première nouvelle distillerie à Dublin depuis plus de 125 ans, et a accueilli plus d'un million de visiteurs depuis son ouverture. Le whisky TEELING est désormais exporté vers plus de 80 marchés différents et a remporté plus de 650 prix internationaux pour sa qualité. TEELING, son identité visuelle et le logo représentant un phénix sont des marques déposées.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande entreprise privée internationale spécialisée dans les spiritueux, produit, commercialise et distribue des spiritueux et des vins. Le portefeuille de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et appellations, parmi lesquelles le rhum BACARDÍ®, la tequila PATRÓN®, la vodka GREY GOOSE®, le whisky écossais blended DEWAR’S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila CAZADORES® 100 % agave bleu, ainsi que d’autres marques phares et émergentes telles que le whisky écossais WILLIAM LAWSON’S®, le cognac D’USSÉ®, le whisky américain pur ANGEL’S ENVY® et la liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN®. Fondée il y a plus de 164 ans à Santiago de Cuba, la société familiale Bacardi Limited emploie actuellement environ 8 000 personnes, exploite des sites de production dans 10 pays et territoires, et commercialise ses marques sur plus de 160 marchés. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited. Rendez-vous sur www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

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