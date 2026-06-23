Google y Energy Dome impulsan la expansión del almacenamiento de energía en varios continentes con su primer proyecto bilateral en Irlanda

DUBLÍN y MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome, empresa líder en el desarrollo de tecnología de almacenamiento de energía de larga duración, y Google anunciaron hoy su primer contrato comercial bilateral para un proyecto de Batería de CO2 de 23 MW/200 MWh ubicado en el condado de Offaly, Irlanda. Este proyecto forma parte de una alianza a largo plazo que las empresas anunciaron el año pasado para implementar a gran escala la tecnología de Batería de CO2 de Energy Dome e impulsar la ambición de Google de ampliar el acceso a energía limpia, asequible, segura y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para las redes eléctricas de todo el mundo. Este anuncio llega tras el proyecto de 19 MW/200 MWh en Arizona anunciado este mes por Energy Dome, Google y la empresa de servicios públicos local SRP.

Energy Dome se encargará del desarrollo, la propiedad y la operación de este proyecto utilizando su tecnología patentada de Batería de CO2. Dicha tecnología funciona con energía de la red eléctrica para comprimir y almacenar el CO2; luego, cuando se necesita energía, se expande ese CO2 a través de una turbina para generar energía que se devuelve a la red.

Fortalecer la confiabilidad y sostenibilidad de la red eléctrica en Irlanda

El gobierno irlandés ha identificado el almacenamiento de energía de larga duración como una solución clave para garantizar la seguridad del suministro eléctrico, reducir los costos del sistema y hacer posible que el ambicioso marco de políticas de Irlanda alcance el 80% de electricidad renovable para 2030.

A través de este proyecto comercial, Google y Energy Dome se proponen establecer un modelo de cómo la tecnología de almacenamiento de energía de larga duración puede contribuir a un sistema eléctrico asequible, seguro y limpio en Irlanda. Al absorber el exceso de energía durante los períodos de sobreoferta y suministrar energía firme durante los períodos de tensión en el sistema, la Batería de CO2 de Energy Dome puede permitir un uso inteligente y rentable de los recursos de energía renovable de la red para equilibrar el sistema, al tiempo que alivia los puntos débiles de congestión en la red local.

Ubicado en el condado de Offaly, en la región de Midlands de Irlanda, cerca de la ciudad de Rhode, el centro se encuentra estratégicamente situado en un nodo clave de la red eléctrica irlandesa, con líneas de alta tensión que abastecen al área metropolitana de Dublín. La expansión de los recursos energéticos en esta zona del país es fundamental para impulsar un mayor crecimiento económico en los centros de demanda de Irlanda.

El proyecto de Energy Dome, desarrollado en colaboración con Lumcloon Energy, un desarrollador local líder con sede en la región de Midlands, genera empleo y beneficios a largo plazo para la comunidad gracias al uso de su tecnología vanguardista. El emplazamiento del proyecto es una antigua central térmica a turba, que dará una segunda vida a este terreno industrial abandonado, reconvirtiéndolo en un motor para la transición hacia la energía limpia. Ubicado cerca del Rhode Green Energy Park, cuenta en sus inmediaciones con abundantes recursos energéticos, entre ellos la energía solar y eólica, que sufren restricciones debido a la alta congestión en la red local. Al almacenar energía para su distribución posterior, el proyecto alivia la congestión y evita la costosa construcción de líneas de transmisión, lo que se traduce en una mayor asequibilidad para todos los usuarios de la red.

Claudio Spadacini, fundador y director ejecutivo de Energy Dome, declaró: “Estamos orgullosos de trabajar con Google en un proyecto que fortalece la resiliencia de la red eléctrica y allana el camino hacia una energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en Irlanda. El proyecto supone la primera implementación comercial bilateral en el marco de la alianza estratégica entre nuestras empresas, cuyo objetivo es desarrollar proyectos de Batería de CO2 en Europa, América del Norte y Asia Pacífico”.

A diferencia de la mayoría de las cadenas de suministro de baterías, que dependen de ion litio y otros minerales críticos, la Batería de CO2 de Energy Dome utiliza componentes disponibles y de uso común. La adopción de la tecnología probada de Energy Dome en Irlanda demuestra cómo el almacenamiento de energía despachable y de larga duración puede satisfacer la creciente demanda de electricidad al tiempo que fortalece la seguridad energética, la resiliencia y la confiabilidad del país.

“En Google, estamos comprometidos a impulsar las tecnologías energéticas de próxima generación para reforzar la resiliencia de la red eléctrica e introducir capacidad de almacenamiento crítica en el sistema”, explicó Vanessa Hartley, directora de Google Irlanda. “Este hito es un nuevo avance en nuestra alianza a largo plazo con Energy Dome y ayudará a ampliar su prometedora tecnología de almacenamiento de energía de larga duración, avanzando con paso firme hacia un futuro energético asequible, seguro y limpio”.

El proyecto ya dispone del terreno, el permiso de construcción y la conexión a la red eléctrica. Además, ha obtenido un contrato de capacidad de 10 años con EirGrid, el operador estatal del sistema de transmisión, y se espera que entre en funcionamiento en 2028. Energy Dome tiene previsto desarrollar una segunda unidad de 200 MWh en este centro, estableciendo así un nodo de almacenamiento de energía de larga duración en la región de Midlands de Irlanda.

Acerca de Energy Dome

Energy Dome es un proveedor líder de soluciones innovadoras de capacidad para empresas de servicios públicos e infraestructura de IA, gracias a su tecnología patentada de Batería de CO2. El sistema exclusivo de la empresa ofrece capacidad despachable a un costo competitivo y energía limpia y confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y todo ello con materiales fácilmente disponibles, lo que contribuye a la confiabilidad de la red eléctrica, la seguridad energética y la competitividad industrial. Conforme se acelera la demanda mundial de electricidad, impulsada por las cargas de trabajo de IA, la computación a hiperescala y la rápida expansión de la infraestructura de centros de datos, Energy Dome avanza en el despliegue comercial de su tecnología para ofrecer soluciones de energía asequibles, confiables, escalables y con menos emisiones para empresas de servicios públicos, proveedores de energía, hiperescaladores y grandes consumidores de energía.

Acerca de Google

Google tiene la misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. A través de productos y plataformas como Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome y YouTube, Google desempeña un papel importante en la vida cotidiana de miles de millones de personas y se ha convertido en una de las empresas más conocidas del mundo. Google es una filial de Alphabet Inc.

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