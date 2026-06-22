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Navan investeert in Europese voetafdruk met nieuwe partnerschappen

Nieuwe integraties met ITA Airways, Caledonian Sleeper en Virtuo bevorderen het lokale aanbod in heel Europa

original New integrations with ITA Airways, Caledonian Sleeper, and Virtuo elevate localized inventory across Europe

New integrations with ITA Airways, Caledonian Sleeper, and Virtuo elevate localized inventory across Europe

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het internationale platform aangestuurd door AI gericht op zakenreizen en -uitgaven, kondigde vandaag nieuwe integraties met Europese reisaanbieders aan. Navan voegt aan zijn platform een rechtstreekse NDC-verbinding (New Distribution Capability) toe met ITA Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van Italië; nachttreinverbindingen in de UK met Caledonian Sleeper; en mobile-first boekingen voor huurauto's in Frankrijk met Virtuo.

“We zien ongelooflijk momentum in heel Europa, boekingen naar en van het continent zijn op jaarbasis gestegen, en om de Europese markt echt te bedienen moet je continu lokaal investeren,” verklaart Michael Riegel, Chief Customer Officer van Navan.

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