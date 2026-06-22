Cloudflare colabora con los principales navegadores para desarrollar un protocolo que priorice la privacidad en Internet a nivel internacional

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad en la nube, ha anunciado hoy una nueva iniciativa junto con los principales navegadores web, Mozilla Firefox, Google Chrome y Microsoft Edge, en la que se comprometen a desarrollar y presentar para su estandarización un protocolo que proteja la privacidad y ayude tanto a personas como a bots a demostrar que su tráfico no es malicioso. A medida que Internet pasa de los clics realizados por personas a la actividad de los agentes, los operadores de sitios web deben ahora encontrar la forma de detener el tráfico automatizado agresivo sin recurrir a un seguimiento invasivo. Esta iniciativa sentará las bases para una experiencia más fluida, segura y privada tanto para los usuarios de Internet como para los propietarios de sitios web.

«La forma en que interactuamos con Internet está experimentando un cambio fundamental. Tareas cotidianas normales, como pedir comida, antes requerían que el usuario navegara personalmente por los menús y las pasarelas de pagos. Ahora, los agentes autónomos están empezando a gestionar estos flujos de trabajo en nombre de las personas», afirmó Dane Knecht, director técnico de Cloudflare. «A medida que se generaliza el tráfico con tecnología de IA, las herramientas existentes para respaldar su uso resultan demasiado genéricas y rudimentarias. Ahora, esta colaboración nos permite eliminar las dificultades causadas por los protocolos de seguridad para todos los visitantes, ya sean humanos o agentes, sin sacrificar la privacidad».

Durante décadas, los operadores de sitios web han recurrido a un mosaico de mecanismos de defensa imperfectos para hacer frente al abuso automatizado, pero estas técnicas cada vez son menos eficaces a la hora de hacer frente a las amenazas actuales. Ahora, con la explosión de la IA generativa, el campo de batalla ha vuelto a cambiar. La automatización maliciosa está más extendida, es más sofisticada y causa un mayor perjuicio económico a los propietarios de los sitios web. A medida que avanzamos hacia una era de IA autónoma, la línea que separa el comportamiento humano de la actividad de los bots se difumina, lo que plantea al mundo digital un problema de privacidad sin precedentes. Cuando los sitios web intentan verificar si una solicitud procede de un ser humano real o de un bot autorizado, las soluciones tradicionales, como los inicios de sesión obligatorios y el seguimiento invasivo, socavan la confianza de los usuarios.

«En el ámbito del comercio, cualquier dificultad adicional, retraso o falso positivo puede convertir una compra en un carrito abandonado. Los comerciantes necesitan protecciones eficaces contra los abusos automatizados, pero los compradores no deberían tener que pagarlas con fricciones innecesarias o un seguimiento invasivo. Shopify tiene el orgullo de contribuir al desarrollo de PACT como un estándar abierto que protege la privacidad y que puede ayudar a los millones de empresas de nuestra plataforma a distinguir a los compradores reales y a los agentes autorizados del tráfico abusivo, al tiempo que se preserva la privacidad de los compradores». – Ilya Grigorik, ingeniero destacado de Shopify.

Los tokens de control de acceso privado (PACT) están diseñados para permitir que los sitios web con un profundo conocimiento de la «personalidad» emitan tokens anónimos. El navegador de un usuario puede, a continuación, facilitar estos tokens a otros sitios web para demostrar que hay un ser humano detrás, lo que reduce la necesidad de recurrir a captchas molestos y poco intuitivos o a un seguimiento invasivo. PACT está diseñado de tal forma que los sitios web no puedan aprovecharlo para rastrear o identificar a los usuarios ni su historial de navegación.

«La salud de la web depende de herramientas eficaces, interoperables y que respeten la privacidad, que permitan a los sitios web combatir los abusos sin causar molestias innecesarias a los usuarios. En Microsoft estamos encantados de colaborar en el desarrollo de nuevos estándares y de contribuir a garantizar su implementación en toda la web abierta». — Erik Anderson, director de ingeniería de la plataforma web de Microsoft Edge.

«Mozilla se compromete a defender la apertura y la privacidad de los usuarios en la web. Una avalancha de tráfico automatizado está obligando a los sitios web a adoptar medidas de defensa drásticas, muros de pagos, verificaciones de identidad, CAPTCHAs y seguimiento invasivo, simplemente para determinar si una solicitud procede de un ser humano. Podemos crear una solución mejor que mantenga un alto nivel de privacidad y ofrezca una experiencia mucho menos molesta a los usuarios reales que navegan por la web. Este proyecto requiere la colaboración de todo el ecosistema, y nos complace trabajar con Cloudflare y otros socios que comparten nuestra visión para hacerlo realidad». — Bobby Holley, director técnico de Firefox en Mozilla.

PACT permitirá a las empresas identificar mejor a los visitantes auténticos, garantizando que puedan centrar sus recursos en el tráfico que realmente les interesa. PACT aprovecha información de confianza procedente de contextos que mantienen relaciones auténticas con las personas, al tiempo que preserva la privacidad de dicha información. Esto proporciona a las empresas garantías de alta integridad sobre sus audiencias con un mínimo de complicaciones. El uso de PACT en la red de Cloudflare eleva el listón de la seguridad y la integridad en Internet sin los costes habituales.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la compañía líder en conectividad cloud. Permite a las organizaciones hacer que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en cualquier lugar, al tiempo que reduce la complejidad y los costes. La nube de conectividad de Cloudflare ofrece la plataforma unificada más completa de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, proporcionando a cualquier organización el control necesario para trabajar, desarrollar e impulsar su negocio.

Gracias a una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea por sus clientes. Cuenta con la confianza de millones de organizaciones, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Más información sobre las últimas tendencias e información relacionada con Internet en https://radar.cloudflare.com.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 27A de la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y en el artículo 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, declaraciones que conllevan riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse porque contienen palabras como «puede», «hará», «debería», «espera», «explora», «planea», «anticipa», «podría», «pretende», «objetivo», «proyecta», «contempla», «cree», «estima», «predice», «potencial» o «continuar», o la forma negativa de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieran a las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas expresadas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relativas a las capacidades y la eficacia de los productos y la tecnología de Cloudflare, los beneficios que obtienen los clientes de Cloudflare al utilizar sus productos y tecnología, y la colaboración de Cloudflare con Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Shopify y los posibles beneficios que ello podría suponer para los clientes de Cloudflare; los posibles beneficios para los clientes derivados de la integración de Cloudflare con Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y los productos de Shopify; la posible oportunidad para Cloudflare de captar nuevos clientes y ampliar las ventas a los clientes actuales a través de la colaboración de Cloudflare con Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Shopify; el desarrollo tecnológico, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare; y los comentarios realizados por el director ejecutivo de Cloudflare y otras personas. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, entre los que se incluyen, a título enunciativo y no limitativo, los riesgos detallados en los documentos presentados por Cloudflare ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluyendo el informe trimestral de Cloudflare en el formulario 10-Q presentado el 8 de mayo de 2026, así como otros documentos que Cloudflare pueda presentar ocasionalmente ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a los acontecimientos a partir de la fecha en que se realizan las declaraciones. Cloudflare no asume ninguna responsabilidad de actualizar ninguna declaración de futuro realizada en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar nueva información o la posibilidad de que se produzcan eventos imprevistos, excepto si así lo exige la ley. Es posible que Cloudflare no logre realmente los planes, intenciones o expectativas revelados en las declaraciones prospectivas de Cloudflare, y usted no debería depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de Cloudflare.

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