Navan investe nella presenza in Europa con nuove partnership

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma AI globale per i viaggi e le spese aziendali, oggi ha annunciato nuove integrazioni con i fornitori di viaggi europei. Navan aggiungerà alla propria piattaforma una connessione New Distribution Capability (NDC) diretta con la compagnia di bandiera italiana, ITA Airways, servizi ferroviari notturni nel Regno Unito con Caledonian Sleeper e prenotazioni di autonoleggio mobile in Francia con Virtuo.

"Stiamo assistendo a una crescita eccezionale in tutta Europa; le prenotazioni da e per il continente sono in aumento di anno in anno e, per servire veramente il mercato europeo, occorre investire continuamente a livello locale", è il commento di Michael Riegel, responsabile clienti presso Navan.

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