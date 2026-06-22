Omilia und valantic statten gemeinsam Enterprise-Kontaktzentren in DACH und Benelux mit Agentic Voice AI aus

ATHEN, Griechenland & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Omilia, der weltweit führende Anbieter von selbstlernendem „Agentic CX“, gab heute eine Partnerschaft mit valantic bekannt, einem der führenden europäischen Beratungsunternehmen für digitale Transformation und KI. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird valantic die gesamte „Agentic CX“-Plattform von Omilia – einschließlich Sprach- und Chat-Agenten, Authentifizierungsagenten, TalkGuard und Workforce AI – Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern zur Verfügung stellen.

Die Partnerschaft vereint die Stärken von beiden Unternehmen: die marktführende, vollständig selbst entwickelte Plattform von Omilia und das fundierte Fachwissen von valantic. Es bezieht sich in den Branchen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Einzelhandel, Versorgungswirtschaft und Fertigung auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses. valantic unterhält zu mehr als 500 Blue-Chip-Kunden, darunter 32 der 40 DAX-notierten Unternehmen, vertrauensvolle Beziehungen.

Veraltete IVR-Systeme versagen in den Kontaktzentren von Unternehmen

Kontaktzentren in ganz Europa stehen vor einem Wendepunkt. Veraltete IVR-Systeme (Interactive Voice Response) erzielen Quoten für die Abwicklung von Anrufen, die den Erwartungen von Kunden nicht mehr gerecht werden. Gleichzeitig steigt der Druck hinsichtlich der Servicekosten, die Fluktuation bei den Mitarbeitern nimmt zu und es werden neue EU-Vorschriften erlassen. Deshalb wächst die Nachfrage nach produktionsreifen KI-Lösungen für den Kundenservice.

Die Plattform von Omilia ist so konzipiert, dass sie diese Herausforderungen bewältigt. Im Gegensatz zu Anbietern, die auf LLM-APIs von Drittanbietern angewiesen sind, betreibt Omilia einen vollständig in der EU ansässigen KI-Stack. Deshalb haben regulierte Unternehmen aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Versorgungswirtschaft und Gesundheitswesen die erforderlichen Garantien, was den Speicherort der Daten angeht. Sie erhalten die von ihnen geforderte „Glass-Box“-Transparenz.

Die Investition von valantic entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Agentic AI spiegelt die Überzeugung wider, dass der Kundenkontaktpunkt der Bereich mit dem höchsten ROI für den Einsatz von KI ist. Diese Strategie wird im Rahmen der Partnerschaft durch eine bewährte, speziell für Unternehmen entwickelte Plattform in die Praxis umgesetzt.

„Die DACH-Region stellt hohe Anforderungen an die KI für Unternehmen: hochgradig reguliert, Datenschutz hat einen hohen Stellenwert und die Ansprüche an die Qualität sind ebenfalls hoch. valantic in Kombination mit dem vollständig selbst entwickelten Stack und der EU-konformen Infrastruktur von Omilia bietet regulierten Unternehmen genau das, was sie hier brauchen: einen agentenbasierten Kundenservice, dem sie vertrauen und den sie in großem Umfang einsetzen können“, sagte Dimitris Vassos, CEO und Mitgründer von Omilia.

„Agentische KI entwickelt sich rasant weiter, doch die meisten Implementierungen in Unternehmen weisen nach wie vor auf eine instabile Grundlage auf: API-Abhängigkeiten, Black-Box-Modelle und eingeschränkte Beobachtbarkeit“, so Dr. Peer Schwieren, Geschäftsführer von valantic. „Omilia ist anders. Ein vollständig eigenentwickelter Stack, der sich in den anspruchsvollsten regulierten Umgebungen bewährt hat und der die von unseren Kunden geforderte Tiefe in Deutsch bietet. Das ist die Konversations-KI-Ebene, nach der unsere Kunden gesucht haben.“

Der Nutzen für Enterprise-Kunden

Durch die Partnerschaft erhalten Kunden von valantic Zugang zur gesamten Agentic CX-Plattform von Omilia, darunter:

Voice Agents: Selbstlernende Sprach-KI, die komplexe Kundeninteraktionen durchgängig eigenständig abwickelt und dabei nachweislich eine um 30–50 % höhere Containment-Rate erzielt als herkömmliche IVR-Systeme.

Selbstlernende Sprach-KI, die komplexe Kundeninteraktionen durchgängig eigenständig abwickelt und dabei nachweislich eine um 30–50 % höhere Containment-Rate erzielt als herkömmliche IVR-Systeme. Authentifizierungsagenten und TalkGuard: Ein vielschichtiger Schutz vor Betrug, der passive und aktive Stimmbiometrie kombiniert, um eine reibungslose Identitätsprüfung zu ermöglichen – einschließlich der Erkennung von Deepfakes und synthetischen Anrufern in Echtzeit. So werden gefälschte Rufnummern, Replay-Angriffe und KI-generierte Stimmen abgewehrt, bevor Mitarbeiter oder Kunden ausgenutzt werden.

Ein vielschichtiger Schutz vor Betrug, der passive und aktive Stimmbiometrie kombiniert, um eine reibungslose Identitätsprüfung zu ermöglichen – einschließlich der Erkennung von Deepfakes und synthetischen Anrufern in Echtzeit. So werden gefälschte Rufnummern, Replay-Angriffe und KI-generierte Stimmen abgewehrt, bevor Mitarbeiter oder Kunden ausgenutzt werden. CSR CoPilot: Echtzeit-Unterstützung für Mitarbeiter, die während der Live-Kundeninteraktion die nächsten besten Maßnahmen, Inhalte aus der Wissensdatenbank und Stimmungssignale anzeigt – wodurch die Bearbeitungszeit verkürzt und die Lösungsquote beim ersten Anruf verbessert wird.

Echtzeit-Unterstützung für Mitarbeiter, die während der Live-Kundeninteraktion die nächsten besten Maßnahmen, Inhalte aus der Wissensdatenbank und Stimmungssignale anzeigt – wodurch die Bearbeitungszeit verkürzt und die Lösungsquote beim ersten Anruf verbessert wird. Workforce AI: Ein automatisiertes Qualitätsmanagement, das jeden Anruf eines menschlichen oder KI-Agenten analysiert, die Interaktionen hinsichtlich Compliance, Empathie und Effektivität der Problemlösung bewertet und die gewonnenen Erkenntnisse in die kontinuierliche Verbesserung der Plattform einfließen lässt.

Für Unternehmen in der DACH-Region und den Benelux-Ländern, die mehr möchten als veraltete IVR-Systeme, bietet die Partnerschaft eine Alternative: bewährte, agentenbasierte Sprach-KI, bereitgestellt von einem vertrauenswürdigen regionalen Partner, der über das nötige Know-how für die Implementierung verfügt, um das Unternehmen im eigenen Tempo von der Entscheidung bis zur Inbetriebnahme zu begleiten.

Über Omilia

Omilia setzt global Maßstäbe für die KI-unterstützte Transformation des Kundenservice. Unsere nativen, selbstlernenden CX-Agenten revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden interagieren – sie automatisieren Interaktionen präzise, unterstützen menschliche Mitarbeiter in Echtzeit und bieten nahtlose, personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg. Gestützt auf fundiertes Fachwissen in der Entwicklung unserer firmeneigenen „Agentic AI“-Technologie sowie mehrschichtige Funktionen zur Betrugsbekämpfung ermöglichen wir es Unternehmen, entschlossen und sicher in das Zeitalter der „Agentic“-Kontaktzentren einzutreten. Die selbstlernende „Agentic AI“ von Omilia lernt aus der gesamten Customer Journey – vom Self-Service bis hin zu Interaktionen mit Live-Mitarbeitern –, ermöglicht so kontinuierliche Verbesserungen und beseitigt Begrenzungen, die veraltete, isolierte Modelle nicht überwinden können. Omilia genießt das Vertrauen der anspruchsvollsten Unternehmen weltweit, darunter Capital One, Discover, Taco Bell, RBC, DWP, First Financial Bank, Purolator und PSEG. Aufbauend auf über zwei Jahrzehnten KI-Innovation liefert Omilia messbare Ergebnisse: geringere Kosten, höhere Effizienz und unübertroffene Kundenzufriedenheit – und das alles mit menschlichem Touch, dort, wo es am wichtigsten erscheint.

Über valantic

valantic ist auf dem Markt eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für digitale Lösungen, Beratung und Software. Mehr als 500 Blue-Chip-Kunden vertrauen auf valantic, darunter 33 der 40 DAX-Unternehmen sowie zahlreiche führende internationale Kunden. valantic beschäftigt an 20 internationalen Standorten 4.300 Digitalisierungsexperten und erwirtschaftet im Jahr 2026(e) einen Nettoumsatz von ca. 650 Millionen Euro.

Mehr als 2.000 Digitalisierungsprojekte in den letzten fünf Jahren haben bewiesen, dass valantic die geschäftlichen Herausforderungen seiner Kunden versteht. Von der Strategie bis zur konkreten Umsetzung stellt das Beratungsunternehmen das erforderliche Fachwissen bereit, um Projekte von Anfang bis Ende zu begleiten und zum Erfolg zu führen. Dabei verbindet valantic technologisches Know-how mit Branchenkenntnissen und einer persönlichen Note.

valantic berät Unternehmen bei allen Herausforderungen der digitalen Transformation und hilft ihnen, ihre Unternehmensleistung besser zu steuern und das Potenzial von Daten und künstlicher Intelligenz voll auszuschöpfen. Darüber hinaus unterstützt valantic seine Kunden dabei, das Kundenerlebnis optimal zu gestalten, Kerntechnologien der Digitalisierung profitabel einzusetzen und Unternehmensprozesse durchgängig zu optimieren. www.valantic.com/en

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