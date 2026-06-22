スコッツ・ミラクル・グロー、エンド・ツー・エンドのサプライチェーンのアジリティ向上に向けキナクシスを活用

オンタリオ州オタワ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エンド・ツー・エンドのサプライチェーン計画および調整分野における世界的なリーダーであるキナクシス®（TSX：KXS）は、北米におけるブランド消費財の芝生・園芸製品の主要販売企業であるスコッツ・ミラクル・グローが、キナクシスとの提携関係を拡大すると発表しました。この動きは、より広範な変革イニシアチブの一環として、サプライチェーン計画業務のさらなる最適化を図るものであり、ここ数年にわたり実証されてきた成功と成果を基盤としています。

地域ごとの気象状況、小売業者の販促活動、消費者の行動の変化などによって需要が左右されやすく、季節性の強い環境下で事業を展開するスコッツ・ミラクル・グローは、計画の精度を高め、北米ネットワーク全体におけるエンド・ツー・エンドのサプライチェーンの調整体制を強化するために、Kinaxis Maestro™プラットフォームへのさらなる投資拡大を図っています。

こうした変革は、同社がサプライチェーン技術を土台となる不可欠な要素として重視していることを反映しています。計画、意思決定、実行を統一化されたプラットフォーム上で連携させることで、長期的な成長と業務効率の向上をサポートしつつ、対応力の向上、パフォーマンスの最適化、そしてボラティリティへの適応力の強化を目指しています。

キナクシスと提携する以前のスコッツ・ミラクル・グローは、各事業部門にわたって標準化が限定的な手作業によるワークフローに依存していたため、需要のピーク時に迅速に対応することが困難でした。AIを活用した統合プラットフォームへの移行により、同社はより一貫性のある計画モデルを構築し、意思決定をリアルタイムで調整することで、顧客や消費者の利益につながる、大規模かつ強力なビジネス成果を実現しています。

「顧客満足は、当社のコアとなる信条です。」と、スコッツ・ミラクル・グローのシニアバイスプレジデントであるデビッド・ハスキソン氏は述べています。「消費者が期待するタイミングと場所で高品質かつ信頼性の高い製品をお届けするためには、ダイナミックかつ信頼性が高く、迅速に対応できるサプライチェーン・プラットフォームが必要でした。キナクシスの導入により、需要をより適切に管理し、市場のボラティリティに対応できるようになっただけでなく、当社の成長目標達成をサポートし、小売パートナーへのサービス体制を強化することができています。」

今回の決定においては、高度なシナリオ計画およびオーケストレーション機能が重要な要因となりました。Maestro内で天候の変化、資材の制約、生産上のトレードオフをリアルタイムでモデル化できる機能により、スコッツ・ミラクル・グローは、春を迎えた直後の最初の暖かい週末によって引き起こされる需要の急増などの状況の変化に迅速に対応できると同時に、在庫切れのリスクを低減し、非効率性を排除することができます。

「スコッツ・ミラクル・グローは、需要の変動と顧客の高い期待が渦巻く環境下で事業を展開しています。」と、 キナクシスのグローバル・コマーシャル・オペレーションズ担当プレジデントのマーク・モルガンは述べています。「Maestroを活用することで、スコッツ・ミラクル・グローは変化を捉え、選択肢を評価し、確信を持って対応できる、より連携の取れた機動性の高いサプライチェーンを構築しています。当社との提携関係を拡大し、計画、意思決定、実行を単一のプラットフォーム上で統合することで、同社は各チームが事業全体にわたる活動を調整し、ボラティリティに迅速に適応し、ますます予測不可能な市場において競争優位性を確立することを可能にしています。」

デビッド・ハスキソン氏は、6月23日9時50分（CDT）に開催される「Reuters Supply Chain USA」において、キナキシスの最高経営責任者（CEO）であるラザット・ガウラヴと共に、「実践におけるオペレーショナル・オーケストレーション：ボラティリティを競争優位性に変える（Operational Orchestration in Practice: Turning Volatility into Competitive Advantage）」と題した基調講演を行います。両氏は、サプライチェーンおよびオペレーションチーム全体で計画、意思決定、連携した行動を結びつけることで、Maestroを活用してより強固な連携と実行力を生み出す方法について掘り下げます。

キナクシスおよび当社の業界をリードするサプライチェーン計画・オーケストレーション・プラットフォームについての詳細は、www.kinaxis.comをご覧ください。

キナクシスについて

キナクシスは、先進的なサプライチェーン計画およびオーケストレーション分野のリーダーであり、複雑なグローバル・サプライチェーンを支え、それを管理する人々を支援しています。当社のAIを組み込んだ強力なサプライチェーン・オーケストレーション・プラットフォーム「 Maestro 」は、独自の技術と手法を組み合わせ、複数年にわたる戦略的計画からラストワンマイル配送に至るまで、サプライチェーン全体に完全な透明性と俊敏性を提供します。キナクシスは、今日の不確実性や混乱を乗り越えるために必要な俊敏性と予測可能性を提供する企業として、名だたるグローバルブランドから信頼を得ています。詳細については、 kinaxis.com をご覧いただくか、 LinkedIn で当社をフォローしてください。

Source: Kinaxis Inc.

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