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BitGo與Morpho攜手擴大機構客戶存取去中心化金融金庫策略的管道

即將推出的金庫產品旨在為符合條件的機構客戶提供存取第三方鏈上金庫基礎架構及借貸相關功能的管道

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產基礎架構公司BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) (“BitGo”)今日宣布，計畫透過與第三方基礎架構供應商和風險管理機構合作開發的全新去中心化金融(DeFi)金庫產品，擴大機構客戶存取特定第三方DeFi金庫產品及參與鏈上借貸機會的管道。計畫中的首批合作夥伴包括支援鏈上借貸市場的去中心化借貸基礎架構協議Morpho。

即將推出的金庫產品旨在使符合條件的機構客戶能夠透過專業合作夥伴網路，存取第三方金庫及相關預定義鏈上策略。獨立風險管理機構將負責設定金庫的策略參數、風險參數和最大曝險限制，而基礎架構供應商（如Morpho）則將提供底層金庫架構、借貸基礎架構以及驅動策略執行的鏈上執行系統。

預計金庫的參與及金庫憑證代幣的代管將與BitGo旗下的美國貨幣監理署(OCC)特許國家信託銀行BitGo Bank & Trust, National Association (“BitGo Bank & Trust”)進行整合。透過該整合，客戶將能夠利用機構級代管工具存取特定的第三方鏈上金庫功能，同時享受機構級管控優勢，包括可配置的策略執行、支出限額、資產級許可權、稽核追蹤、報告以及即時監控。當客戶資產被轉移至第三方金庫或協議時，這些資產可望在BitGo Bank & Trust的代管環境之外進行部署；與此同時，BitGo Bank & Trust可望支援對相關金庫憑證代幣或類似記錄的代管，該記錄代表客戶對這些資產的權益。

該模式實現了代管、風險管理和協議基礎架構之間的清晰分離，旨在為客戶參與第三方金庫活動提供更高的透明度和營運控制權。

BitGo執行長兼共同創辦人Mike Belshe表示：「我們認為，機構正在尋找參與鏈上機會的途徑，同時也期望獲得機構級代管所帶來的安全性和監管。這表示需要與合適的基礎架構供應商（如Morpho）和風險管理機構合作。BitGo的DeFi金庫將這些要素整合在一起，使我們的客戶能夠更便捷地參與與其目標相符的特定鏈上機會。」

Morpho執行長兼共同創辦人Paul Frambot表示：「BitGo是機構級數位資產代管領域最受信賴的品牌之一，此次整合旨在透過BitGo的平台，將符合條件的BitGo客戶與由Morpho賦能的金庫基礎架構進行對接。透過Morpho的信用網路，機構能夠存取可經由BitGo的機構級工作流程存取的基礎架構參與第三方鏈上借貸市場。這歸功於Morpho的可組合架構，該架構專為直接內建於機構已信任並使用的現有工作流程而設計。」

此次計畫推出的DeFi金庫建立在BitGo促進客戶存取第三方參與模式以活化其資產的更廣泛努力之上。BitGo此前宣布與Blueprint Finance的Concrete協議進行整合，旨在使客戶能夠將資產保留在合格的代管環境中，同時參與特定的第三方鏈上協議並獲得潛在獎勵。而計畫中的Morpho金庫產品可望支援這樣一種模式：客戶資產透過第三方金庫基礎架構進行部署，BitGo Bank & Trust則支援對相應金庫憑證代幣或類似客戶權益記錄的代管。在這兩種情況下，BitGo的目標都是擴大機構參與鏈上機會的管道，而任何獎勵或報酬（如有）將由第三方金庫和協議活動產生，而非由BitGo或BitGo Bank & Trust產生。

隨著時間的演變，BitGo可望透過增加更多供應商、協議整合和風險管理機構來擴充該產品，使符合條件的客戶能夠參與由獨立第三方提供且符合BitGo准入、營運及法規遵循要求的機會。透過將金庫直接整合到BitGo的產品體系中，客戶可以透過專為機構使用者設計的單一體驗，追求對符合條件的第三方金庫功能的存取權限。

關於BitGo

BitGo (NYSE: BTGO)是一家數位資產基礎架構公司，透過受監管的冷錢包提供代管、錢包、質押、交易、募資、穩定幣及結算服務。自2013年起，BitGo便專注於加快金融體系向數位資產經濟轉型。BitGo擁有全球布局及多家受監管實體，其中包括BitGo Bank & Trust, National Association，這是由上市公司持有、第一家獲得聯邦特許的數位資產信託銀行。時至今日，BitGo為數千家機構提供服務，其中包括許多業界頂尖品牌、金融機構、交易所及平台，以及全球數百萬名投資人。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.bitgo.com

關於Morpho

Morpho是一個鏈上借貸網路，存款規模超過110億美元，致力於在全球為借貸雙方匹配最優機會。其模組化、開放式的基礎架構使金融科技公司、錢包、交易所和機構能夠將可配置的信貸產品直接內建於它們的平台，同時保持對使用者體驗的完全控制。Coinbase、Bitwise Asset Management和Société Générale等產業領導者已在Morpho上建構並部署安全、可擴充的鏈上信貸產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪Morpho.org

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述構成聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」。諸如「可能」、「或許」、「將會」、「應當」、「相信」、「預期」、「預計」、「估算」、「繼續」、「預測」、「預報」、「規劃」、「計畫」、「意圖」等字詞或類似表達，或是涉及意圖、信念或目前預測的陳述，都屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性影響，而且其中有許多都難以預測，可能導致實際結果與目前的預測及假設大相逕庭，並偏離任何前瞻性陳述所載列或暗示的內容。可能導致實際結果與目前預測產生重大差異的重要因素包括（但不限於）：數位資產的高度波動性；與整合所支援的數位資產及其底層網路變更與升級相關的技術問題；針對本產業及運作的監管審查強度日增；存取由我們本身或為客戶代管的任何數位資產所需的私密金鑰被盜、遺失或損毀；執行客戶交易或管理我們自身的交易活動時發生錯誤；以及本公司於2026年3月27日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的10-K表格年度報告及其隨後向SEC遞交的文件（包括隨後遞交的10-Q表格和8-K表格定期報告）中所討論的其他因素。這類前瞻性陳述的依據是發表陳述時所存在的既定事實與狀況，以及對未來事實與狀況的預測。儘管本公司認為這些前瞻性陳述合理，但特此提醒本新聞稿的讀者切勿過度仰賴任何前瞻性陳述。本新聞稿所載資訊僅在新聞稿發表之日有效；除適用證券法可能要求的義務外，本公司沒有任何義務對與本新聞稿中所討論事項相關的任何前瞻性陳述進行更新。

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