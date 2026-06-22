HistoSonics gibt eine Finanzierungsrunde bekannt, an der unter anderem Yosemite sowie weitere strategische Investoren beteiligt sind

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, der Entwickler des Edison®-Histotripsy-Systems und neuartiger Histotripsy-Therapieplattformen, gab heute den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt, an der neben mehreren neuen strategischen Investoren auch Reed Jobs und Yosemite beteiligt sind, deren Ziel es ist, „Krebs noch zu unseren Lebzeiten unschädlich zu machen“. Weitere Finanzierungsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Die Finanzierung erfolgt in einer Phase, in der HistoSonics einen deutlichen Aufschwung verzeichnet, da das Unternehmen die klinische Anwendung der Histotripsie bei Lebertumoren weltweit weiter ausbaut und die Entwicklung weiterer Anwendungsmöglichkeiten seiner nicht-invasiven Plattform für solide Tumoren zügig vorantreibt.

„Um ein Unternehmen aufzubauen, das über Generationen hinweg Bestand hat, braucht man Partner, die mehr als nur Kapital einbringen“, erklärte Mike Blue, Chairman und CEO von HistoSonics. „Mit dieser Finanzierungsrunde gewinnen wir weitere strategische Investoren hinzu, die unsere Mission verstehen, das Ausmaß der vor uns liegenden Chancen erkennen und unser Engagement teilen, dauerhaften Mehrwert für Patienten, Ärzte und Aktionäre zu schaffen.“

Im vergangenen Jahr hat HistoSonics die kommerziellen und klinischen Fortschritte bei der Ablation von Lebertumoren, einschließlich metastasierter Erkrankungen, vorangetrieben, was sich in einer zunehmenden Akzeptanz seitens der Ärzte sowie einer steigenden Anwendung in führenden akademischen medizinischen Zentren und Gesundheitssystemen widerspiegelt. Das Unternehmen hat kürzlich bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) einen De-Novo-Antrag eingereicht, um die Zulassung für die Zerstörung von Nierentumoren zu erhalten, was eine bedeutende Expansionsmöglichkeit für die Histotripsie darstellt.

Darüber hinaus sammelt HistoSonics weiterhin vielversprechende klinische Erfahrungen bei der Behandlung von primären Pankreastumoren – einem Bereich, in dem ein großer ungedeckter Bedarf bei den Patienten besteht. Das Unternehmen nähert sich einem voraussichtlichen Antrag bei der FDA für Anwendungen im Bereich der Bauchspeicheldrüse, da weiterhin klinische und technische Meilensteine erreicht werden.

„Yosemites Ziel ist es, Technologien voranzutreiben, die das Potenzial haben, die Behandlungsergebnisse für Patienten entscheidend zu verbessern“, sagte Reed Jobs. „Und für mich ist es eine persönliche Mission. HistoSonics leistet Pionierarbeit bei einem völlig neuen Ansatz zur Bekämpfung einiger der tödlichsten Krebsarten und Krankheiten weltweit, und wir freuen uns sehr, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die Anwendungsmöglichkeiten der Histotripsie auf den gesamten Körper auszuweiten.“

Die Histotripsie ist eine nicht-invasive Therapieplattform, bei der fokussierte Ultraschallenergie und akustische Kavitation eingesetzt werden, um das Zielgewebe mechanisch zu zerstören – ohne chirurgischen Eingriff oder Bestrahlung und mit potenziell geringeren Nebenwirkungen als bei herkömmlichen Therapien. Das Edison-Histotripsie-System erhielt von der US-amerikanischen FDA die De-Novo-Zulassung für die Zerstörung von Lebertumoren und findet seitdem in den Vereinigten Staaten und international zunehmend klinische Anwendung. Die Anwendung des Edison-Histotripsy-Systems außerhalb der Leber ist auf Forschungszwecke beschränkt.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden die weitere geschäftliche Expansion, klinische Entwicklungsprogramme, zusätzliche Zulassungsinitiativen sowie die weitere Weiterentwicklung der Anwendungen in der Pipeline von HistoSonics unterstützen.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen, das eine nicht-invasive Plattform und eine proprietäre Schallstrahltherapie entwickelt, die auf der Wissenschaft der Histotripsie basiert, einem neuartigen Wirkmechanismus, bei dem fokussierter Ultraschall eingesetzt wird, um unerwünschtes Gewebe und Tumore mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Vermarktung seines Edison-Systems in den USA und ausgewählten globalen Märkten für die Leberbehandlung und erweitert gleichzeitig die Anwendungen der Histotripsie auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse, Prostata und andere. HistoSonics unterhält Niederlassungen in Ann Arbor (MI), Madison (WI) und Minneapolis (MN). Weitere Informationen zum Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com. Für patientenbezogene Informationen besuchen Sie bitte: www.myhistotripsy.com.

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