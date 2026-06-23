-

UNIQA unisce l'intelligence sul rischio dei clienti in 14 Paesi con SymphonyAI, la piattaforma di conformità per la prevenzione dei reati finanziari

La principale compagnia assicurativa austriaca implementa l'AI centralizzata, sviluppata appositamente per le assicurazioni, per la due diligence della clientela in Europa centrale e orientale

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--UNIQA Insurance Group, una delle più importanti compagnie assicurative in Austria e in Europa, ha scelto la piattaforma di conformità per la prevenzione dei reati finanziari di SymphonyAI, un leader globale nella Vertical AI, per unire la due diligence della clientela (CDD) nelle sue operazioni in Europa centrale e orientale. Con attività che si svolgono in 14 Paesi e coinvolgono circa 17 milioni di clienti, UNIQA porta uno degli ambienti di conformità più complessi nella regione a un unico livello di intelligenza centralizzata.

Creare per affrontare la complessità, non per evitarla

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
SymphonyAI
Media@symphonyai.com

Industry:

SymphonyAI

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per i media
SymphonyAI
Media@symphonyai.com

More News From SymphonyAI

Riassunto: SymphonyAI porta ai CPG la piattaforma basata sull'IA Assortment and Space, riducendo da settimane a giorni i cicli di analisi delle categorie

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mancate conformità ai planogrammi, esaurimenti di stock non rilevati e il divario tra pianificazione della direzione e attuazione nel punto vendita comportano per i rivenditori di alimentari costi concreti in termini di vendite comparabili, perdite di magazzino e ore di lavoro del personale. Gli strumenti realizzati per la pianificazione della categoria non sono mai stati progettati per chiudere quel divario nell'attuazione. In risposta a tutto questo, Sympho...

Riassunto: SymphonyAI lancia CINDE Retail Media Intelligence per connettere merchandise e media nei negozi di alimentari di medie e grandi dimensioni

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--I media nel settore retail sono diventati la linea di ricavi in più rapida crescita nel settore alimentari, eppure i miliardi di dollari investiti dagli inserzionisti del settore beni di largo consumo (CPG) ogni anno passano attraverso un sistema in cui gli acquirenti dei media e i commercianti non vedono mai gli stessi dati. I commercianti pianificano gli assortimenti, negoziano le spese commerciali e riorganizzano senza alcuna visibilità su quali investimen...

Riassunto: SymphonyAI lancia otto applicazioni di AI sviluppate appositamente per l'affidabilità delle risorse energetiche e delle prestazioni operative

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SymphonyAI, un leader globale nelle piattaforme di AI verticale, oggi ha annunciato otto nuove applicazioni industriali di intelligenza artificiale realizzate appositamente per gli operatori del settore energetico, segnando l'espansione più mirata di IRIS Foundry nel settore energetico ad oggi. A differenza del software di gestione generica delle risorse, queste applicazioni sono progettate attorno a specifiche modalità di guasto, dinamiche di processo e obbl...
Back to Newsroom