UNIQA unisce l'intelligence sul rischio dei clienti in 14 Paesi con SymphonyAI, la piattaforma di conformità per la prevenzione dei reati finanziari

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--UNIQA Insurance Group, una delle più importanti compagnie assicurative in Austria e in Europa, ha scelto la piattaforma di conformità per la prevenzione dei reati finanziari di SymphonyAI, un leader globale nella Vertical AI, per unire la due diligence della clientela (CDD) nelle sue operazioni in Europa centrale e orientale. Con attività che si svolgono in 14 Paesi e coinvolgono circa 17 milioni di clienti, UNIQA porta uno degli ambienti di conformità più complessi nella regione a un unico livello di intelligenza centralizzata.

Creare per affrontare la complessità, non per evitarla

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.