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HistoSonics annuncia un finanziamento con la partecipazione di Yosemite tra gli altri investitori strategici

Il finanziamento porta il valore dell'azienda a 3,75 miliardi di dollari e finanzia lo sviluppo di altre applicazioni cliniche

original HistoSonics Edison® Histotripsy System

HistoSonics Edison® Histotripsy System

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, l'azienda che ha creato il sistema di istotripsia Edison® e le innovative piattaforma per la terapia con questa tecnica, oggi ha annunciato la chiusura di un nuovo round di finanziamento con la partecipazione di Reed Jobs and Yosemite, il cui obiettivo è “rendere il cancro non-letale nel corso della nostra vita”, assieme a diversi nuovi investitori. Gli ulteriori termini del finanziamento non sono stati divulgati.

Il finanziamento giunge in un momento storico per HistoSonics, mentre la società continua ad espandere in tutto il mondo l'adozione clinica dell'istotripsia per i tumori epatici e sta rapidamente portando avanti altre applicazioni della sua piattaforma non-invasiva nei tumori solidi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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