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ScottsMiracle-Gro cultiveert soepelheid van de end-to-end toeleveringsketen met Kinaxis

Kinaxis Maestro™ verenigt planning om snellere beslissingen en sterkere resultaten te bevorderen in een complex Noord-Amerikaans netwerk

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), een wereldleider in planning en orkestratie van de end-to-end toeleveringsketen, maakte vandaag bekend dat ScottsMiracle-Gro, de toonaangevende marketeer van gazon- en tuinmerkproducten voor de consument in Noord-Amerika, zijn partnerschap met Kinaxis uitbreidt. Deze zet zal de activiteiten voor de planning van de toeleveringsketen verder optimaliseren in het kader van een ruimer transformatie-initiatief, bouwend op bewezen succes en resultaten die in recente jaren werden geboekt.

ScottsMiracle-Gro is actief in een seizoensgebonden omgeving, waar de vraag invloed ondergaat door regionale weerspatronen, retailerpromoties en verschuivend gedrag van consumenten. Daarom investeert ScottsMiracle-Gro nog meer in het Kinaxis Maestro™-platform om nauwkeurigheid van de planning te verbeteren en de orkestratie van end-to-end toeleveringsketen in zijn Noord-Amerikaanse netwerk te versterken.

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Contacts

Mediarelaties
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Investeerdersrelaties
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
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Contacts

Mediarelaties
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Investeerdersrelaties
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

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