ScottsMiracle-Gro cultiveert soepelheid van de end-to-end toeleveringsketen met Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), een wereldleider in planning en orkestratie van de end-to-end toeleveringsketen, maakte vandaag bekend dat ScottsMiracle-Gro, de toonaangevende marketeer van gazon- en tuinmerkproducten voor de consument in Noord-Amerika, zijn partnerschap met Kinaxis uitbreidt. Deze zet zal de activiteiten voor de planning van de toeleveringsketen verder optimaliseren in het kader van een ruimer transformatie-initiatief, bouwend op bewezen succes en resultaten die in recente jaren werden geboekt.

ScottsMiracle-Gro is actief in een seizoensgebonden omgeving, waar de vraag invloed ondergaat door regionale weerspatronen, retailerpromoties en verschuivend gedrag van consumenten. Daarom investeert ScottsMiracle-Gro nog meer in het Kinaxis Maestro™-platform om nauwkeurigheid van de planning te verbeteren en de orkestratie van end-to-end toeleveringsketen in zijn Noord-Amerikaanse netwerk te versterken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.