ScottsMiracle-Gro與Kinaxis攜手打造端對端供應鏈敏捷性

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈規劃與協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX: KXS)今日宣布，北美首屈一指的消費級品牌草坪與園藝產品行銷商ScottsMiracle-Gro正在擴大與Kinaxis的合作。此舉將進一步改善其供應鏈規劃營運，這也是公司更廣泛轉型計畫的一部分，建立在近年來取得的顯著成功與成效基礎之上。

ScottsMiracle-Gro身處季節性經營環境，其需求會受到區域天氣模式、零售商促銷活動和消費者行為變化的影響。為此，公司正進一步投資於Kinaxis Maestro™平台，以提升規劃準確性，並強化其北美業務網路的端對端供應鏈協調能力。

此次轉型反映了公司專注於將供應鏈技術視為基礎必要條件。透過在統一平台上連結規劃、決策和執行，公司旨在提高回應速度、改善營運表現，並在支援長期成長和營運效率的同時，更好地因應市場波動。

在與Kinaxis合作之前，ScottsMiracle-Gro仰賴手工工作流程，且各業務單元之間缺乏標準化，這使得公司在需求高峰期難以快速回應。透過轉向統一的AI驅動平台，公司正在實現更具凝聚力的規劃模式，以即時協調決策，並大規模交付更強勁的業務成果，從而造福其客戶與消費者。

ScottsMiracle-Gro資深副總裁David Huskisson表示：「消費者滿意度是我們公司的核心信念。為了在消費者期望的時間和地點提供高品質、可靠的產品，我們需要一個充滿活力、可靠且回應迅速的供應鏈平台。Kinaxis使我們能夠更好地管理需求、因應波動，同時支援我們的成長目標，並強化對零售合作夥伴的服務。」

先進情景規劃與協調能力是促成此次決策的關鍵因素。藉助Maestro平台即時類比天氣變化、物料限制和生產權衡的能力，ScottsMiracle-Gro能夠更快速地因應不斷變化的條件，例如由春季第一個溫暖週末引發的需求激增，同時降低缺貨風險並消除效率不彰的環節。

Kinaxis全球商業營運總裁Mark Morgan表示：「ScottsMiracle-Gro正處於需求波動與高客戶期望的交匯點。藉助Maestro，他們正在打造一個更具互連性和敏捷性的供應鏈，能夠感知變化、評估選項並充滿信心地做出回應。透過擴大我們的合作關係，將規劃、決策和執行整合於單一平台，他們使各團隊能夠在整個業務中協調行動，更快地適應波動，並在日益不可預測的市場中創造競爭優勢。」

David Huskisson將於美國中部夏令時間6月23日上午9:50與Kinaxis執行長Razat Gaurav共同出席路透社美國供應鏈大會(Reuters Supply Chain USA)並發表標題為《營運協調實務：將波動轉化為競爭優勢》(Operational Orchestration in Practice: Turning Volatility into Competitive Advantage)的主題演講。屆時，他們將共同探討如何透過連結橫跨供應鏈和營運團隊的規劃、決策和協調行動，利用Maestro推動更密切的協同與執行。

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關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈規劃與協同管理領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。我們強大的、由AI賦能的供應鏈協同管理平台 Maestro 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲查看更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

Source: Kinaxis Inc.

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