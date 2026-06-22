ScottsMiracle-Gro携手Kinaxis打造端到端供应链敏捷性

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链规划与协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX: KXS)今日宣布，北美领先的消费级品牌草坪与园艺产品营销商ScottsMiracle-Gro正在扩大与Kinaxis的合作。此举将进一步优化其供应链规划运营，这也是公司更广泛转型计划的一部分，建立在近年来取得的显著成功与成效基础之上。

ScottsMiracle-Gro处于季节性经营环境中，其需求会受到区域天气模式、零售商促销活动和消费者行为变化的影响。为此，公司正进一步投资Kinaxis Maestro™平台，以提升规划准确性，并加强其北美业务网络的端到端供应链协调能力。

此次转型反映了公司对于将供应链技术视为基础必要条件的关注。通过在统一平台上连接规划、决策和执行，公司旨在提高响应速度、优化运营表现，并在支持长期增长和运营效率的同时，更好地应对市场波动。

在与Kinaxis合作之前，ScottsMiracle-Gro依赖手工工作流，且各业务单元之间缺乏标准化，这使得公司在需求高峰期难以快速响应。通过转向统一的AI驱动平台，公司正在实现更具凝聚力的规划模式，以实时协调决策，并大规模交付更强劲的业务成果，从而造福其客户与消费者。

ScottsMiracle-Gro高级副总裁David Huskisson表示：“消费者满意度是我们公司的核心信念。为了在消费者期望的时间和地点提供高质量、可靠的产品，我们需要一个充满活力、可靠且响应迅速的供应链平台。Kinaxis使我们能够更好地管理需求、应对波动，同时支持我们的增长目标，并强化对零售合作伙伴的服务。”

高级情景规划与协调能力是促成此次决策的关键因素。借助Maestro平台实时模拟天气变化、物料限制和生产权衡的能力，ScottsMiracle-Gro能够更快速地应对不断变化的条件，例如由春季首个温暖周末引发的需求激增，同时降低缺货风险并消除低效环节。

Kinaxis全球商业运营总裁Mark Morgan表示：“ScottsMiracle-Gro正处于需求波动与高客户期望的交汇点。借助Maestro，他们正在打造一个更具互联性和敏捷性的供应链，能够感知变化、评估选项并充满信心地做出响应。通过扩大我们的合作关系，将规划、决策和执行整合于单一平台，他们使各团队能够在整个业务中协调行动，更快地适应波动，并在日益不可预测的市场中创造竞争优势。”

David Huskisson将于美国中部夏令时间6月23日上午9:50与Kinaxis首席执行官Razat Gaurav共同出席路透社美国供应链大会(Reuters Supply Chain USA)并发表题为《实践中的运营协调：将波动转化为竞争优势》(Operational Orchestration in Practice: Turning Volatility into Competitive Advantage)的主旨演讲。届时，他们将共同探讨如何通过连接横跨供应链和运营团队的规划、决策和协调行动，利用Maestro推动更紧密的协同与执行。

如需了解更多关于Kinaxis及其行业领先供应链规划与协调平台的信息，请访问www.kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链规划与协同领域的领导者，为复杂的全球供应链提供动力，并为管理供应链的人员提供支持。我们强大的、由AI赋能的供应链协同平台 Maestro 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

Source: Kinaxis Inc.

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