HistoSonics宣布完成新一輪募資，Yosemite等策略投資人參投

明尼亞波里斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Edison®組織摧毀術系統及新型組織摧毀術治療平台的開發商HistoSonics今日宣布完成新一輪募資，Reed Jobs和Yosemite參與了本輪投資，其目標是「在我們有生之年讓癌症不再致命」。此外，還有幾家新的策略投資人也參與了此次募資。具體的募資條款未予揭露。

此次募資正值HistoSonics發展動力強勁之際。公司正在全球持續擴大組織摧毀術在肝臟腫瘤治療中的臨床應用，並迅速推進其非侵入性平台在實質腫瘤領域的其他應用。

HistoSonics董事長兼執行長Mike Blue表示：「打造一家劃時代的公司需要合作夥伴，而合作夥伴的作用遠不止提供資金。此次募資進一步引進了認同我們的使命、深知未來機會巨大，並與我們一樣致力於為病患、醫生和股東創造持久價值的策略投資人。」

在過去的一年裡，HistoSonics在消除肝臟腫瘤（包括轉移性腫瘤）方面加快了商業化和臨床進展，越來越多的醫生開始採用該療法，頂尖的學術醫療中心和醫療系統對該技術的使用率也在不斷增加。此外，公司近期向美國食品藥物管理局(FDA)遞交了De Novo申請，尋求獲准用於消除腎臟腫瘤，這代表組織摧毀術迎來重大的市場擴張機會。

此外，HistoSonics在原發性胰腺腫瘤治療領域繼續累積令人鼓舞的臨床經驗，而該領域存在巨大的未滿足病患需求。隨著臨床和技術里程碑的不斷達成，公司正朝著預期的胰腺應用FDA申報穩步推進。

Reed Jobs表示：「Yosemite的使命是協助加快那些有潛力切實改善病患療效的技術的發展。對我而言，這也是一項個人使命。HistoSonics正在開創一種因應全球一些最致命癌症和疾病的全新方法，我們欣然在其擴大組織摧毀術療法全身應用範圍的過程中提供支援。」

組織摧毀術是一種非侵入性治療平台，它利用聚焦超音波能量和音響空化效應，透過機械方式破壞目標組織，無需手術或放療，且相較傳統療法，潛在的副作用更少。Edison組織摧毀術系統已獲得美國FDA用於消除肝臟腫瘤的De Novo核准，此後其臨床應用在美國乃至全球不斷擴大。目前，Edison組織摧毀術系統在肝臟以外的應用僅限於研究性使用。

本次募資所得款項將用於支援公司的持續商業擴張、臨床開發計畫、額外的監管審查計畫，以及進一步推進HistoSonics的研發產品線應用。

HistoSonics 公司概覽

HistoSonics是一家私人醫療器材公司，利用組織摧毀術開發非侵入性平台和專有聲束療法。組織摧毀術是一種利用聚焦超音波以機械方式破壞和液化多餘組織和腫瘤的新型作用機制。該公司目前專注於在美國和部分全球市場將其用於肝臟治療的Edison系統商業化，同時將組織摧毀術的應用擴充到腎臟、胰腺、攝護腺等其他器官。HistoSonics在密西根州安娜堡、威斯康辛州麥迪森和明尼蘇達州明尼亞波里斯設有辦事處。如欲瞭解更多關於Edison組織摧毀術系統的資訊，請造訪：www.histosonics.com。如欲瞭解病患相關資訊，請造訪：www.myhistotripsy.com。

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