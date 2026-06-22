HistoSonics annonce un financement avec la participation de Yosemite et d'autres investisseurs stratégiques

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, concepteur de l'Edison® Histotripsy System et de plateformes thérapeutiques innovantes par histotripsie, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un nouveau tour de table auquel ont participé Reed Jobs et Yosemite, ayant pour objectif de « rendre le cancer non mortel de notre vivant », ainsi que plusieurs nouveaux investisseurs stratégiques. Les autres modalités de ce financement n'ont pas été divulguées.

Ce financement intervient alors que HistoSonics intervient en pleine dynamique de la société qui continue d'élargir l'adoption clinique de l'histotripsie pour les tumeurs hépatiques dans le monde entier et développe rapidement d'autres applications de sa plateforme non invasive pour les tumeurs solides.

« Pour construire une entreprise pérenne, il faut des partenaires qui apportent bien plus que du capital », a déclaré Mike Blue, PDG d’HistoSonics. « Ce financement nous permet d’accueillir de nouveaux investisseurs stratégiques qui comprennent notre mission, saisissent l'envergure des futures opportunités et partagent notre engagement à créer une valeur durable pour les patients, les médecins et nos actionnaires. »

Au cours de l'année écoulée, HistoSonics a accéléré ses avancées commerciales et cliniques dans la destruction des tumeurs hépatiques, notamment dans le cas de métastases, grâce à une adoption croissante par les médecins et une utilisation accrue dans les principaux centres hospitaliers universitaires et systèmes de santé. L'entreprise a récemment soumis une demande De Novo à la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour la destruction des tumeurs rénales, ce qui représente une formidable opportunité de développement pour l'histotripsie.

En outre, HistoSonics continue d'acquérir une expérience clinique prometteuse dans le traitement des tumeurs pancréatiques primitives, un domaine où les besoins des patients sont considérables et non satisfaits. L'entreprise est en voie de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA pour des applications pancréatiques, à mesure que des étapes cliniques et techniques seront franchies.

« Yosemite a pour mission d’accélérer le développement de technologies susceptibles d’améliorer les résultats des patients de manière significative », a déclaré Reed Jobs. « C’est, de plus, une mission qui me tient particulièrement à cœur. HistoSonics est pionnière dans l’adoption d’une approche totalement inédite pour traiter certains des cancers et maladies les plus mortels au monde, et nous sommes très heureux de soutenir l’entreprise dans le développement de l'histotripsie et pouvoir l'appliquer à l’ensemble du corps. »

Le technique d'histotripsie est une plateforme thérapeutique non invasive qui utilise l'énergie d'ultrasons focalisés et la cavitation acoustique pour détruire mécaniquement les tissus ciblés, sans chirurgie ni irradiation, ayant potentiellement moins d'effets secondaires que les thérapies conventionnelles. Edison Histotripsy System a reçu l'autorisation De Novo de la FDA des États-Unis pour détruire des tumeurs hépatiques, son utilisation clinique s'étant élargie depuis aux États-Unis et à l'international mais qui, en dehors du domaine hépatique, reste limitée à la recherche.

Ce financement servira à soutenir la poursuite de l'expansion commerciale, des programmes de développement clinique, des initiatives réglementaires supplémentaires et du perfectionnement des applications en développement d'HistoSonics.

À propos de HistoSonics

HistoSonics est une entreprise détenue à 100 % de dispositifs médicaux qui développe une plateforme exclusive non invasive de thérapie par faisceaux soniques. Cette thérapie utilise l'histotripsie, un mécanisme d'action innovant utilisant des ultrasons focalisés pour détruire et liquéfier mécaniquement les tissus indésirables et les tumeurs. La société se concentre actuellement sur la commercialisation de son système Edison aux États-Unis et sur certains marchés internationaux pour le traitement du foie, tout en élargissant les applications de l'histotripsie à d'autres organes comme les reins, le pancréas, la prostate, etc. HistoSonics possède des bureaux à Ann Arbor (Michigan), Madison (Wisconsin) et Minneapolis (Minnesota). Pour plus d'informations sur l'Edison® Histotripsy System, veuillez consulter : www.histosonics.com. Pour obtenir des informations destinées aux patients, veuillez consulter : www.myhistotripsy.com.

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