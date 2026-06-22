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HistoSonics宣布完成新一轮融资，Yosemite等战略投资者参投

公司估值达37.5亿美元，资金将用于开发更多临床应用

original HistoSonics Edison®组织摧毁术系统

HistoSonics Edison®组织摧毁术系统

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统及新型组织摧毁术治疗平台的开发商HistoSonics今日宣布完成新一轮融资，Reed Jobs和Yosemite参与了本轮投资，其目标是“在我们有生之年让癌症不再致命”。此外，还有几家新的战略投资者也参与了此次融资。具体的融资条款未予披露。

此次融资正值HistoSonics发展势头强劲之际。公司正在全球范围内持续扩大组织摧毁术在肝脏肿瘤治疗中的临床应用，并迅速推进其无创平台在实体瘤领域的其他应用。

HistoSonics董事长兼首席执行官Mike Blue表示：“打造一家划时代的公司需要合作伙伴，而合作伙伴的作用远不止提供资金。此次融资进一步引入了认同我们的使命、深知未来机遇巨大，并与我们一样致力于为患者、医生和股东创造持久价值的战略投资者。”

在过去的一年里，HistoSonics在消除肝脏肿瘤（包括转移性肿瘤）方面加速了商业化和临床进展，越来越多的医生开始采用该疗法，顶尖的学术医疗中心和医疗系统对该技术的使用率也在不断增加。此外，公司近期向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了De Novo申请，寻求获批用于消除肾脏肿瘤，这标志着组织摧毁术迎来重大的市场扩张机遇。

此外，HistoSonics在原发性胰腺肿瘤治疗领域继续积累令人鼓舞的临床经验，而该领域存在巨大的未满足患者需求。随着临床和技术里程碑的不断达成，公司正朝着预期的胰腺应用FDA申报稳步推进。

Reed Jobs表示：“Yosemite的使命是帮助加速那些有潜力切实改善患者治疗效果的技术的发展。对我而言，这也是一项个人使命。HistoSonics正在开创一种应对世界上一些最致命癌症和疾病的全新方法，我们很高兴能在其拓展组织摧毁术疗法全身应用范围的过程中提供支持。”

组织摧毁术是一种无创治疗平台，它利用聚焦超声能量和声空化效应，通过机械方式破坏目标组织，无需手术或放疗，且与传统疗法相比，潜在的副作用更少。Edison组织摧毁术系统已获得美国FDA用于消除肝脏肿瘤的De Novo批准，此后其临床应用在美国及全球范围内不断扩大。目前，Edison组织摧毁术系统在肝脏以外的应用仅限于研究性使用。

本次融资所得款项将用于支持公司的持续商业扩张、临床开发项目、额外的监管审批计划，以及进一步推进HistoSonics的管线应用。

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家私营医疗器械公司，利用组织摧毁术开发无创平台和专有声束疗法。组织摧毁术是一种利用聚焦超声以机械方式破坏和液化多余组织和肿瘤的新型作用机制。该公司目前专注于在美国和部分全球市场将其用于肝脏治疗的Edison系统商业化，同时将组织摧毁术的应用扩展到肾脏、胰腺、前列腺等其他器官。HistoSonics在密歇根州安娜堡、威斯康星州麦迪逊和明尼苏达州明尼阿波利斯设有办事处。如需了解更多关于Edison组织摧毁术系统的信息，请访问：www.histosonics.com。如需了解患者相关信息，请访问：www.myhistotripsy.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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