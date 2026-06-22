ScottsMiracle-Gro promove agilidade em toda a cadeia de fornecimento com Kinaxis

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), líder mundial em planejamento e orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje que a ScottsMiracle-Gro, principal comercializadora de produtos de jardinagem e paisagismo de marca própria na América do Norte, está expandindo sua parceria com a Kinaxis. A iniciativa irá otimizar ainda mais suas operações de planejamento de cadeias de fornecimento como parte de uma transformação mais ampla, com base no sucesso comprovado e nos resultados obtidos nos últimos anos.

Operando em um ambiente sazonal, onde a demanda pode ser impactada por padrões climáticos regionais, promoções de varejistas e mudanças no comportamento do consumidor, a ScottsMiracle-Gro está investindo ainda mais na plataforma Kinaxis Maestro™ para aprimorar a precisão do planejamento e intensificar a orquestração de ponta a ponta de cadeias de fornecimento em toda a sua rede na América do Norte.

Esta transformação reflete o foco da empresa na tecnologia de cadeias de fornecimento como uma necessidade fundamental. Ao conectar planejamento, tomada de decisões e execução em uma plataforma unificada, a empresa visa aperfeiçoar a capacidade de resposta, otimizar o desempenho e lidar melhor com a volatilidade, enquanto apoia o crescimento a longo prazo e a eficiência operacional.

Antes de trabalhar com a Kinaxis, a ScottsMiracle-Gro dependia de fluxos de trabalho manuais com pouca padronização entre as unidades de negócios, o que dificultava a resposta rápida durante períodos de pico de demanda. Ao migrar para uma plataforma unificada e baseada em IA, a empresa viabiliza um modelo de planejamento mais coeso para orquestrar decisões em tempo real, que proporciona resultados de negócios mais consistentes em escala, e beneficia seus clientes e consumidores.

"A satisfação do consumidor é uma convicção essencial para nossa empresa", disse David Huskisson, Vice-Presidente Sênior na ScottsMiracle-Gro. "Para entregar produtos confiáveis ​​e de alta qualidade quando e onde os consumidores esperam, precisávamos de uma plataforma de cadeias de fornecimento dinâmica, confiável e ágil. A Kinaxis nos possibilita gerenciar melhor a demanda e lidar com a volatilidade, ao mesmo tempo que apoia nossos objetivos de crescimento e fortalece o serviço a nossos parceiros varejistas."

As capacidades avançadas de planejamento e orquestração de cenários foram um fator vital na decisão. Com a capacidade de modelar mudanças climáticas, restrições de materiais e compensações de produção em tempo real dentro do Maestro, a ScottsMiracle-Gro pode responder com mais rapidez às mudanças de condições, como um aumento repentino na demanda desencadeado pelo primeiro fim de semana quente da primavera, o que reduz o risco de rupturas de estoque e elimina ineficiências.

“A ScottsMiracle-Gro opera na interseção da volatilidade da demanda e da alta expectativa do cliente", disse Mark Morgan, Presidente de Operações Comerciais Globais na Kinaxis. "Com o Maestro, eles formam uma cadeia de fornecimento mais conectada e ágil, capaz de detectar mudanças, avaliar opções e responder com confiança. Ao expandir nosso relacionamento e reunir planejamento, tomada de decisões e execução em uma única plataforma, permitem que as equipes orquestrem ações em toda a empresa, se adaptem com mais rapidez à volatilidade e criem uma vantagem competitiva em um mercado cada vez mais imprevisível."

David Huskisson irá participar com o Diretor Executivo da Kinaxis, Razat Gaurav, em 23 de junho, às 9h50 CDT na Reuters Supply Chain USA, com a palestra Orquestração Operacional na Prática: Transformando a Volatilidade em Vantagem Competitiva. Juntos, irão explorar como a conexão de planos, decisões e ações coordenadas entre equipes de cadeias de fornecimento e operações vem impulsionando um alinhamento e uma execução mais eficazes com o Maestro.

Para saber mais sobre a Kinaxis e sua plataforma líder do setor em planejamento e orquestração de cadeias de fornecimento, acesse www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega da última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Source: Kinaxis Inc.

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