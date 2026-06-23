UNIQA brengt klantrisico-informatie in 14 landen samen met het SymphonyAI-platform voor naleving van regelgeving inzake financiële criminaliteit

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--UNIQA Insurance Group, een van de toonaangevende verzekeraars in Oostenrijk en Europa, heeft gekozen voor het complianceplatform voor financiële criminaliteit van SymphonyAI. SymphonyAI is wereldwijde koploper op het gebied van verticale AI. Het doel is om de klantonderzoeksprocedures (CDD) binnen de hele Midden- en Oost-Europese regio te harmoniseren. Met activiteiten in 14 landen en ongeveer 17 miljoen klanten brengt UNIQA een van de meest complexe compliance-omgevingen in de regio samen in één gecentraliseerde informatie-laag.

Bouwen voor complexiteit, niet eromheen

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.