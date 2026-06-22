Navan invierte en presencia europea con nuevas alianzas

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma global para la gestión de viajes de negocios y gastos con tecnología de IA, anunció hoy nuevas integraciones con proveedores de viajes europeos. Navan sumará a su plataforma una conexión de nueva capacidad de distribución (NDC) directa con la aerolínea de bandera italiana, ITA Airways, servicios de trenes nocturnos en el Reino Unido con Caledonian Sleeper, y reservas de alquiler de autos prioritarias para dispositivos móviles en Francia con Virtuo.

“Estamos observando un gran impulso en Europa. Las reservas desde y hacia el continente han aumentado de forma interanual, y para prestar un verdadero servicio al mercado europeo se debe invertir localmente de forma continua”, señaló Michael Riegel, director de clientes de Navan.

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