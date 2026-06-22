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Navan invierte en presencia europea con nuevas alianzas

Las nuevas integraciones con ITA Airways, Caledonian Sleeper y Virtuo elevan el inventario localizado en todo el continente europeo

original New integrations with ITA Airways, Caledonian Sleeper, and Virtuo elevate localized inventory across Europe

New integrations with ITA Airways, Caledonian Sleeper, and Virtuo elevate localized inventory across Europe

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma global para la gestión de viajes de negocios y gastos con tecnología de IA, anunció hoy nuevas integraciones con proveedores de viajes europeos. Navan sumará a su plataforma una conexión de nueva capacidad de distribución (NDC) directa con la aerolínea de bandera italiana, ITA Airways, servicios de trenes nocturnos en el Reino Unido con Caledonian Sleeper, y reservas de alquiler de autos prioritarias para dispositivos móviles en Francia con Virtuo.

“Estamos observando un gran impulso en Europa. Las reservas desde y hacia el continente han aumentado de forma interanual, y para prestar un verdadero servicio al mercado europeo se debe invertir localmente de forma continua”, señaló Michael Riegel, director de clientes de Navan.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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