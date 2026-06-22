Navan renforce sa présence en Europe grâce à de nouveaux partenariats

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), la plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses d’entreprise basée sur l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui de nouvelles intégrations avec des prestataires de voyage européens. Navan va ajouter à sa plateforme une connexion directe via la « New Distribution Capability » (NDC) avec la compagnie aérienne nationale italienne, ITA Airways ; les services ferroviaires de nuit au Royaume-Uni avec Caledonian Sleeper ; et les réservations de location de voitures sur mobile en France avec Virtuo.

« Nous constatons une dynamique incroyable à travers l’Europe : les réservations à destination et en provenance du continent sont en hausse d’une année à l’autre, et pour véritablement servir le marché européen, il faut investir en permanence au niveau local », a déclaré Michael Riegel, directeur de la relation client chez Navan. « En intégrant les offres NDC d’ITA, Virtuo et Caledonian Sleeper à Navan, nous veillons à ce que les entreprises européennes disposent de toutes les options de voyage dont elles ont besoin, accessibles via notre application conviviale. »

Renforcer notre leadership en matière de NDC avec ITA Airways

Alors que la technologie NDC arrive à maturité, Navan continue de mener la transformation du voyage d’affaires en intégrant le contenu d’ITA Airways via l’API NDC du groupe Lufthansa, en utilisant la dernière version, la 24.1. Pour les voyageurs, cela se traduit par un contenu exclusif indisponible sur les plateformes traditionnelles, notamment les tarifs Light (LGT) et Business (BXX) d’ITA. De plus, la dernière génération de l’API NDC offre une expérience post-réservation de qualité supérieure en permettant une automatisation fluide, avec une rapidité et une efficacité inégalées.

Priorité au confort avec le Caledonian Sleeper

L’intégration du Caledonian Sleeper permet désormais aux utilisateurs de Navan de réserver des cabines-couchettes sur le seul train de nuit du Royaume-Uni. Avec un trajet d’environ huit heures entre Londres et les pôles d’affaires écossais, la possibilité de réserver des cabines du Caledonian Sleeper via Navan aide les voyageurs à privilégier un déplacement confortable et économique, tout en optimisant leur productivité pour la journée à venir.

« Grâce à cette nouvelle intégration, les avantages en termes de productivité, de bien-être des employés et de réduction des émissions de carbone liés au choix du Caledonian Sleeper pour les voyages d’affaires sont désormais accessibles en un seul clic », a déclaré Steven Marshall, directeur des ventes et du marketing chez Caledonian Sleeper. « Nos cabines entièrement privées, dont certaines disposent d’une salle de bains attenante, peuvent désormais être réservées via la plateforme Navan, offrant ainsi une option de nuit reposante entre l’Écosse et Londres à portée de main. »

Rationalisation du transport terrestre avec Virtuo

L’intégration de Navan à Virtuo apportera une nouvelle approche axée sur le numérique à la location de voitures pour ses voyageurs en France et au Royaume-Uni. Les voyageurs pourront réserver toute une gamme de véhicules sur la plateforme Navan et accéder à leur location à distance via l’application Virtuo, 24 h/24 et 7 j/7, grâce à une vérification d’identité numérique et à un système d’évaluation des dommages basé sur l’IA. Les voyageurs n’auront plus besoin de faire la queue au comptoir de location ni de subir de fastidieuses vérifications de l’état du véhicule ; ils pourront ainsi se rendre directement de la zone des arrivées à leur véhicule.

« Notre approche 100 % numérique et exclusivement mobile a été conçue pour contourner entièrement le comptoir de location traditionnel », a déclaré Marie Muller, PDG de Virtuo. « Notre partenariat avec Navan nous permet d’offrir cette expérience fluide aux voyageurs d’affaires, afin que nos clients puissent prendre la route sans attendre. »

Ces nouvelles intégrations renforcent l’engagement de Navan à étendre sa présence en Europe, s’ajoutant à une vague récente d’élargissements récents de son offre, notamment avec Swedish Rail, SAS NDC, et le programme bahn.business de la Deutsche Bahn.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ : NAVN) est une plateforme mondiale de voyages d’affaires et de gestion des dépenses, optimisée par l’IA, qui facilite les déplacements des voyageurs. De la recherche de vols et d’hôtels à l’automatisation du rapprochement des dépenses, en passant par une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7, Navan offre une expérience intuitive appréciée des voyageurs et à laquelle les équipes financières font confiance. Découvrez les avantages dont bénéficient les clients de Navan et obtenez plus d’informations sur navan.com.

À propos de Virtuo

Virtuo est un service de location de voitures 100 % numérique et exclusivement mobile, conçu pour remplacer les comptoirs de location traditionnels. Grâce à son application, les conducteurs peuvent réserver, déverrouiller et restituer un véhicule en quelques minutes : pas de paperasse, pas de file d’attente, pas de clés. Disponible en France et au Royaume-Uni, Virtuo s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises via son offre « Virtuo for Business ». Virtuo est exploité par MobiTech SAS. Contact Virtuo for Business : Dimitri Brochard.

À propos de Caledonian Sleeper Limited

Caledonian Sleeper est un train de nuit reliant l’Écosse à Londres, exploité par Caledonian Sleeper Limited pour le compte de Transport Scotland. Circulant toutes les nuits, six nuits par semaine, il transporte les voyageurs vers le nord et vers le sud entre Londres Euston et certaines des plus grandes villes d’Écosse, notamment Aberdeen, Édimbourg, Glasgow et Inverness, ainsi que vers des destinations plus rurales, telles que Fort William. Avec l’essor des séjours à proximité, c’est le moyen le plus pratique pour les voyageurs de rejoindre la destination de leur choix. Une gamme de formules de voyage innovantes est proposée, comprenant des chambres doubles avec salle de bains privative ainsi qu’une voiture « Club » proposant un menu à base de produits écossais.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, à l'exception des déclarations portant sur des faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « prévoir », « projeter », « des verbes au futur » ou des expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et autres facteurs comprennent les risques décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de Navan sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 juin 2026, tels qu’ils pourraient être mis à jour par les documents déposés ultérieurement par Navan auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige, Navan n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations prospectives.

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