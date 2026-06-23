UNIQA unifica la evaluación de riesgos del cliente en 14 países con la plataforma de cumplimiento contra el crimen financiero de SymphonyAI

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--UNIQA Insurance Group, uno de los principales grupos aseguradores de Austria y Europa, ha elegido la plataforma de cumplimiento contra el crimen financiero de SymphonyAI, líder global en IA vertical, para unificar los procesos de diligencia debida de sus clientes (CDD, por sus siglas en inglés) en toda su red de operaciones en Europa Central y del Este. Con presencia en 14 países y aproximadamente 17 millones de clientes, UNIQA ofrece en una única plataforma inteligente uno de los entornos de cumplimiento normativo más complejos de la región.

Diseñada para gestionar la complejidad, no para sortearla

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