ScottsMiracle-Gro promuove l'agilità della supply chain end to end grazie a Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), leader globale nella pianificazione e orchestrazione end to end della supply chain, oggi ha annunciato che ScottsMiracle-Gro, importante azienda dell'America settentrionale attiva nel settore della commercializzazione di prodotti di marca per il giardinaggio e la cura del verde, sta ampliando la sua partnership con Kinaxis. Grazie al successo ottenuto e ai comprovati risultati degli ultimi anni, questa mossa ottimizzerà ulteriormente le operazioni di pianificazione della supply chain dell'azienda, nell'ambito di una più ampia strategia di trasformazione.

ScottsMiracle-Gro opera in un contesto stagionale, dove la domanda può risentire delle condizioni meteorologiche regionali, delle promozioni dei rivenditori e dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori, e investe ulteriormente nella piattaforma Kinaxis Maestro™ per migliorare la precisione della pianificazione e consolidare l'orchestrazione end to end della supply chain nella sua rete nell'America settentrionale.

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