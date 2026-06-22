HistoSonics maakt een financiering bekend met deelname van Yosemite naast andere strategische investeerders

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® Histotripsy System en nieuwe platformen voor histotripsietherapie, maakte vandaag de afronding bekend van een nieuwe financieringsronde met deelname van Reed Jobs en Yosemite, die ernaar streven om “kanker niet-dodelijk in onze levensloop te maken”, samen met verschillende nieuwe strategische investeerders. Er werden geen andere financiële voorwaarden bekendgemaakt.

Deze financiering komt op een belangrijk momentum voor HistoSonics nu het bedrijf de klinische adoptie van histotripsie voor levertumoren over de hele wereld verder uitbreidt en snel afstevent op andere toepassingen van zijn niet-invasivee platform bij aandoeningen met vaste tumoren.

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