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HistoSonics maakt een financiering bekend met deelname van Yosemite naast andere strategische investeerders

Dit brengt de waarde van het bedrijf op $3,75 miljard en financiert de ontwikkeling van andere klinische toepassingen

original HistoSonics Edison® Histotripsy System

HistoSonics Edison® Histotripsy System

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® Histotripsy System en nieuwe platformen voor histotripsietherapie, maakte vandaag de afronding bekend van een nieuwe financieringsronde met deelname van Reed Jobs en Yosemite, die ernaar streven om “kanker niet-dodelijk in onze levensloop te maken”, samen met verschillende nieuwe strategische investeerders. Er werden geen andere financiële voorwaarden bekendgemaakt.

Deze financiering komt op een belangrijk momentum voor HistoSonics nu het bedrijf de klinische adoptie van histotripsie voor levertumoren over de hele wereld verder uitbreidt en snel afstevent op andere toepassingen van zijn niet-invasivee platform bij aandoeningen met vaste tumoren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Rebecca Koupal
Sr. directeur marketing
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics

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Contacts

Mediacontact
Rebecca Koupal
Sr. directeur marketing
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

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