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UNIQA unifie les informations sur les risques clients dans 14 pays grâce à la plateforme de conformité en matière de criminalité financière de SymphonyAI

La principale compagnie d'assurance autrichienne met en œuvre une IA centralisée et dédiée au secteur de l'assurance pour effectuer une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle en Europe centrale et orientale

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--UNIQA Insurance Group, l'une des plus grandes compagnies d'assurance autrichienne et européenne, a porté son choix sur la plateforme de conformité en matière de criminalité financière de SymphonyAI, leader mondial de l'IA verticale, afin d'unifier la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) dans l'ensemble de ses activités en Europe centrale et orientale. Présente dans 14 pays et comptant environ 17 millions de clients, UNIQA centralise ainsi l'un des environnements de conformité les plus complexes de la région au sein d'une seule couche d'intelligence.

Conçue pour la complexité, pas pour la contourner

UNIQA recherchait une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) adaptée à la complexité d'un assureur paneuropéen : une capacité capable de classer les clients selon les catégories de risque de manière cohérente, de suivre l'évolution du paysage réglementaire en Europe centrale et orientale et de se déployer sur divers marchés sans être obligée de personnaliser pays par pays.

UNIQA a sélectionné SymphonyAI après avoir effectué une évaluation comparative où la rapidité de mise en œuvre et l'expertise du secteur de l'assurance ont été les critères déterminants. La plupart des solutions de conformité en matière de criminalité financière sont conçues pour le secteur bancaire et nécessitent d'importantes adaptations avant de répondre aux exigences du secteur de l'assurance. La plateforme SymphonyAI intègre des attributs de risque qui lui sont spécifiques et sont configurés dès le premier jour : une solution clé en main adaptée aux réalités des relations clients dans le secteur de l'assurance.

Always-on Compliance, créée pour l'assurance

Le paysage de la criminalité financière est en constante évolution. La réglementation évolue, les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées et la complexité des opérations transfrontalières accentue ces deux phénomènes. Pourtant, la plupart des dispositifs de conformité reposent encore sur des évaluations périodiques des risques, une surveillance manuelle et des contrôles qui s'adaptent lentement. Always-on Compliance™ (la conformité permanente) n'est efficace que si elle repose sur des données fiables. Pour les assureurs, cela implique des paramètres de risque, une ontologie et des modèles de surveillance des risques dédiés au secteur de l'assurance. La plateforme de conformité en matière de criminalité financière de SymphonyAI repose précisément sur ce principe : des données de risque collectées, mises à jour et exploitées en continu, conçues spécifiquement pour répondre aux exigences de la conformité dans le secteur de l'assurance, et non une adaptation effectuée à partir d'un autre secteur.

Au cœur de la plateforme se trouve une couche unifiée de veille des risques qui centralise les évolutions réglementaires mondiales, les données sur les menaces et le savoir-faire institutionnel, le tout au sein d'une source unique constamment enrichie de contexte opérationnel. Les moteurs de surveillance des risques sont mis à jour en permanence avec les dernières règles et fonctionnalités, garantissant ainsi que l'évaluation ne repose jamais sur des informations obsolètes. Chaque décision est traçable et explicable, avec une lignée des données claires et des mécanismes de contrôle conçus pour affronter les contrôles des autorités de réglementation.

Pour UNIQA, cela implique une classification des risques clients qui évolue au rythme des réglementations sur l'ensemble des 14 marchés. Grâce à une architecture SaaS centralisée, les mises à jour des modèles de risque et des exigences réglementaires sont appliquées de manière uniforme dans toute l'entreprise dès leur intégration.

« La criminalité financière est permanente et en constante évolution, mais la réponse du secteur est restée largement réactive : évaluations périodiques, adaptation tardive des contrôles, opérations cloisonnées », a déclaré John Edison, président des services financiers chez SymphonyAI. « UNIQA a compris que la conformité doit être une capacité évolutive en permanence, et non ponctuelle. C’est précisément ce que propose Always-on Compliance™ : une veille des risques unifiée, toujours à jour, toujours exploitable et conçue pour s'adapter au rythme des changements. »

Disponibilité

La plateforme de conformité en matière de criminalité financière de SymphonyAI est disponible pour les institutions financières du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.symphonyai.com/financial-services/ ou demandez une démo.

À propos de UNIQA Insurance Group

UNIQA Insurance Group est l'une des principales compagnies d'assurance autrichiennes dont le siège est à Vienne. Elle est cotée à la Bourse de Vienne depuis 1990. Forte de plus de 200 ans d'histoire, UNIQA compte environ 17 millions de clients répartis dans 14 pays, principalement en Autriche et en Europe centrale et orientale. UNIQA propose une large gamme de services d'assurance, de santé et de prévention.

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI propose des plateformes d'IA verticales qui permettent aux entreprises de répondre à leurs défis les plus complexes et à fort impact, allant de la lutte contre la criminalité financière à l'amélioration des performances des points de vente et à l'optimisation de l'efficacité de la production. Plus de 2 000 entreprises clientes à travers le monde, notamment 200 des plus grandes institutions financières, les 25 premières entreprises de biens de consommation et de nombreux grands distributeurs alimentaires et fabricants industriels, font confiance à SymphonyAI. L'entreprise fournit des applications et des agents préconfigurés, entraînés sur des domaines spécifiques et opérationnels dès le premier jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.symphonyai.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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