ScottsMiracle-Gro renforce l’agilité de sa chaîne logistique de bout en bout grâce à Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), leader mondial de la planification et de l’orchestration de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui que ScottsMiracle-Gro, premier distributeur de produits de marque destinés à l’entretien des pelouses et des jardins pour les particuliers en Amérique du Nord, étendait son partenariat avec Kinaxis. Cette initiative permettra d’optimiser davantage ses opérations de planification de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’un programme de transformation plus large, en s’appuyant sur les succès et les résultats avérés obtenus ces dernières années.

Évoluant dans un environnement saisonnier où la demande peut être influencée par les conditions météorologiques régionales, les promotions des distributeurs et l’évolution des comportements des consommateurs, ScottsMiracle-Gro renforce ses investissements dans la plateforme Kinaxis Maestro™ afin d’améliorer la précision de sa planification et de renforcer l’orchestration de bout en bout de sa chaîne d’approvisionnement sur l’ensemble de son réseau nord-américain.

Cette transformation illustre l’importance accordée par l’entreprise aux technologies de la chaîne d’approvisionnement, qu’elle considère comme un pilier essentiel. En reliant la planification, la prise de décision et l’exécution au sein d’une plateforme unifiée, l’entreprise entend améliorer sa réactivité, optimiser ses performances et mieux faire face à la volatilité du marché, tout en soutenant sa croissance à long terme et son efficacité opérationnelle.

Avant sa collaboration avec Kinaxis, ScottsMiracle-Gro s’appuyait sur des flux de travail manuels, avec une standardisation limitée entre les différentes unités opérationnelles, ce qui compliquait sa capacité à réagir rapidement lors des périodes de forte demande. En adoptant une plateforme unifiée fondée sur l’intelligence artificielle, l’entreprise met en place un modèle de planification plus cohérent, capable d’orchestrer les décisions en temps réel et de générer de meilleurs résultats commerciaux à grande échelle, au bénéfice de ses clients comme des consommateurs.

« La satisfaction des consommateurs est une conviction fondamentale pour notre entreprise », a déclaré David Huskisson, vice-président senior chez ScottsMiracle-Gro. « Pour fournir des produits fiables et de haute qualité au moment et à l’endroit où les consommateurs les attendent, nous avions besoin d’une plateforme de chaîne d’approvisionnement dynamique, fiable et réactive. Kinaxis nous permet de mieux gérer la demande et de faire face à la volatilité, tout en soutenant nos objectifs de croissance et en renforçant le service offert à nos partenaires distributeurs », a-t-il ajouté.

Les capacités avancées de planification de scénarios et d’orchestration ont constitué un facteur déterminant dans cette décision. Grâce à la possibilité de modéliser en temps réel dans Maestro les variations météorologiques, les contraintes liées aux matières premières et les arbitrages de production, ScottsMiracle-Gro peut réagir plus rapidement à l’évolution des conditions, par exemple à une hausse soudaine de la demande provoquée par le premier week-end printanier ensoleillé, tout en réduisant le risque de ruptures de stock et en éliminant les inefficacités.

« ScottsMiracle-Gro évolue à la croisée de la volatilité de la demande et d’attentes clients élevées », a déclaré Mark Morgan, président des opérations commerciales mondiales chez Kinaxis. « Avec Maestro, l’entreprise met en place une chaîne d’approvisionnement plus connectée et plus agile, capable de détecter les changements, d’évaluer les options et de réagir en toute confiance. En renforçant notre collaboration et en réunissant la planification, la prise de décision et l’exécution au sein d’une plateforme unique, ScottsMiracle-Gro permet à ses équipes de coordonner les actions à l’échelle de l’entreprise, de s’adapter plus rapidement à la volatilité et de se forger un avantage concurrentiel sur un marché de plus en plus imprévisible », a-t-il ajouté.

David Huskisson se joindra à Razat Gaurav, PDG de Kinaxis, le 23 juin à 9 h 50, heure du Centre, lors de Reuters Supply Chain USA, pour une conférence intitulée Operational Orchestration in Practice: Turning Volatility into Competitive Advantage (« L’orchestration opérationnelle en pratique : transformer la volatilité en avantage concurrentiel »). Ensemble, ils expliqueront comment la mise en relation des plans, des décisions et des actions coordonnées entre les équipes chargées de la chaîne d’approvisionnement et des opérations permet de renforcer l’alignement et l’exécution grâce à Maestro.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et sa plateforme de planification et d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, leader du secteur, rendez-vous sur www.kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader dans la planification et l’orchestration modernes de la chaîne d’approvisionnement, qui dynamise les chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutient les personnes qui les gèrent. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Source : Kinaxis Inc.

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