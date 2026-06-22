ScottsMiracle-Gro fomenta la agilidad integral de la cadena de suministro con Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), líder mundial en la planificación y orquestación integrales de cadenas de suministro anunció hoy que ScottsMiracle-Gro, líder en la comercialización de productos de marca para el cuidado del césped y el jardín en América del Norte, amplía su alianza con Kinaxis. Esta medida optimizará aún más sus operaciones de planificación de la cadena de suministro como parte de una iniciativa de transformación más amplia, basándose en el éxito comprobado y los resultados logrados en los últimos años.

Al operar en un entorno estacional, en el que la demanda puede verse afectada por los patrones climáticos regionales, las promociones de los minoristas y los cambios en el comportamiento de los consumidores, ScottsMiracle-Gro invierte aún más en la plataforma Kinaxis Maestro™ para mejorar la precisión de la planificación y fortalecer la coordinación integral de la cadena de suministro en toda su red de América del Norte.

Esta transformación refleja el enfoque de la empresa en la tecnología de la cadena de suministro como una necesidad fundamental. Al integrar la planificación, la toma de decisiones y la ejecución en una plataforma unificada, la empresa busca mejorar la capacidad de respuesta, optimizar el desempeño y afrontar mejor la volatilidad, mientras impulsa el crecimiento a largo plazo y la eficiencia operativa.

Antes de trabajar con Kinaxis, ScottsMiracle-Gro dependía de flujos de trabajo manuales con una estandarización limitada entre las unidades de negocio, lo que dificultaba responder con rapidez durante los períodos de mayor demanda. Al adoptar una plataforma unificada impulsada por inteligencia artificial, la empresa implementa un modelo de planificación más coherente para coordinar las decisiones en tiempo real y ofrecer mejores resultados comerciales a gran escala, en beneficio de sus clientes y consumidores.

“La satisfacción del consumidor es un valor fundamental para nuestra empresa”, señaló David Huskisson, vicepresidente sénior de ScottsMiracle-Gro . “Para ofrecer productos de alta calidad y confiables en el momento y el lugar que los consumidores esperan, necesitábamos una plataforma de cadena de suministro que fuera dinámica, confiable y ágil. Kinaxis nos permite gestionar mejor la demanda y hacer frente a la volatilidad, a la vez que respalda nuestros objetivos de crecimiento y fortalece el servicio que brindamos a nuestros socios minoristas”.

Las capacidades avanzadas de planificación y coordinación de escenarios fueron un factor clave en la decisión. Gracias a la posibilidad de modelar en tiempo real cambios climáticos, restricciones de materiales y compensaciones de producción dentro de Maestro, ScottsMiracle-Gro puede responder con mayor rapidez a condiciones cambiantes, como un aumento repentino de la demanda provocado por el primer fin de semana cálido de la primavera, al tiempo que reduce el riesgo de quedarse sin existencias y elimina las ineficiencias.

“ScottsMiracle-Gro opera en la intersección entre la volatilidad de la demanda y las altas expectativas de los clientes”, manifestó Mark Morgan, presidente de Operaciones Comerciales Globales de Kinaxis. “Con Maestro, están construyendo una cadena de suministro más conectada y ágil, capaz de detectar los cambios, evaluar las opciones y responder con confianza. Al ampliar nuestra relación e integrar la planificación, la toma de decisiones y la ejecución en una sola plataforma, permiten que los equipos coordinen las acciones en toda la empresa, se adapten con mayor rapidez a la volatilidad y generen una ventaja competitiva en un mercado cada vez más impredecible”.

David Huskisson se unirá a Razat Gaurav, director ejecutivo de Kinaxis, el 23 de junio a las 9:50 CDT en el evento Reuters Supply Chain USA para dar una conferencia magistral: La orquestación operativa en la práctica: cómo convertir la volatilidad en una ventaja competitiva. Juntos, analizarán cómo la integración de planes, decisiones y acciones coordinadas entre los equipos de la cadena de suministro y de operaciones está impulsando la consolidación de la alineación y la ejecución con Maestro.

Para obtener más información sobre Kinaxis y su plataforma líder en la industria para la planificación y coordinación de la cadena de suministro, visite www.kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder en la orquestación moderna de cadenas de suministro; permite impulsar cadenas de suministro globales complejas y apoyar a quienes las gestionan. Nuestra potente plataforma de orquestación de cadenas de suministro basada en IA Maestro combina tecnologías y técnicas patentadas que brindan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega de última milla. Marcas globales de renombre confían en nosotros para brindar la agilidad y la previsibilidad necesarias para afrontar la volatilidad y la disrupción actuales. Para ver más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Source: Kinaxis Inc.

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