HistoSonics anuncia una ronda de financiación en la que participa Yosemite, entre otros inversores estratégicos

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, la empresa desarrolladora del sistema Edison® Histotripsy y de nuevas plataformas terapéuticas basadas en la histotripsia, ha anunciado hoy el cierre de una nueva ronda de financiación en la que han participado Reed Jobs y Yosemite, cuyo objetivo es «lograr que el cáncer deje de ser mortal en esta vida», junto con varios nuevos inversores estratégicos. No se han revelado más detalles sobre las condiciones de la financiación.

Esta ronda de financiación llega en un momento de gran expansión para HistoSonics, ya que la empresa sigue ampliando la adopción clínica de la histotripsia para el tratamiento de tumores hepáticos en todo el mundo y está avanzando rápidamente en el desarrollo de nuevas aplicaciones de su plataforma no invasiva para el tratamiento de tumores sólidos.

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