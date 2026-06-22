UTOPAI STUDIOS携手HUACE，打造全AI生成的《西游记》动画剧集与院线电影。

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Utopai Studios与Huace Film & TV Co., Ltd.今日宣布达成一项新的联合制作协议，共同打造《西游记：消失的500年》(Journey to the West: The Lost Five Hundred Years)。这是一部完全由Utopai Studios的电影叙事AI系统PAI生成的动画剧集，也是计划中的全球动画及院线衍生作品系列的开篇之作。该系列灵感源自中国最具影响力的文学与神话经典之一。

这部全新剧集重新构想了亚洲经典故事中最深入人心的关系之一背后不为人知的起源：桀骜不驯、神通广大的美猴王孙悟空，被压五行山下五百年，为何最终甘愿守护一位素未谋面的僧人。

根据协议，Huace将使用PAI系统制作该动画剧集，而Utopai Studios将拥有该IP在中国大陆以外的所有发行权。第一季计划以动画剧集的形式在广播、流媒体及数字平台上发行，并计划进一步拓展为院线发行。该项目标志着Utopai Studios与Huace此前宣布的战略合作落地的首部全新剧集，Huace已选定PAI作为其长篇叙事创作的核心引擎。

Utopai Studios联合创始人兼首席执行官Cecilia Shen表示：“《西游记》不仅是中国最受喜爱的文化瑰宝之一，也是全球文娱领域的顶级神话宇宙之一。通过与Huace的合作，我们有机会对这个故事进行大胆的全新诠释，从孙悟空与那些终将改变西行之路的同伴们之间未曾讲述的情感起源开始。这正是我们创立Utopai Studios的初衷：帮助合作伙伴释放标志性IP的潜力，打造规模化IP宇宙，并以过去无法实现的方式让宏大的故事变为现实。”

Huace Group首席执行官Binxing Fu表示：“《西游记》是中国观众世代相伴的故事，它理应被以更宏大的规模、更深邃的情感和更丰富的想象力重新呈现。通过与Utopai Studios的合作，我们能够将这一神话转化为全AI生成的动画形式，同时保留让这个故事流传数百年的文化底蕴、情感力量和奇幻意境。此次合作也为我们提供了一条路径，让我们能够面向全球观众，通过动画剧集和院线电影来打造这一IP。”

几个世纪以来，《西游记》一直是中国想象力的伟大源泉之一，影响了亚洲乃至全世界几代电影、电视、动画、游戏、文学和舞台作品的创作。其中的角色——包括孙悟空、唐僧、猪八戒和沙悟净——至今仍是中国流行文化中最具辨识度的人物，而关于命运、反叛、牺牲、忠诚和蜕变等主题，也持续在不同文化中引发共鸣。

《消失的500年》正是建立在这一基础之上，探索了这个经典故事中一个最耐人寻味的未解之谜：在西行开始之前，究竟发生了什么？

该剧集讲述了金蝉子的故事。他是一位被贬下凡的天界僧人，注定要经历十次转世，以完成从东土到西天取经的艰难使命。在前九次失败的轮回中，他必须找到注定要保护他的同伴——却绝望地发现，他们每个人都已放弃了使命，而其中最强大的一位，甚至正在试图将他置于死地。

在这些轮回中，金蝉子必须感化这群身世坎坷、满心抗拒的异类，将他们转变为那个终将成为传奇的非凡团队。该剧集将人们熟知的取经之旅重新定义为故事的终局，而非开端；它是数个世纪的失败、背叛、惩罚与救赎的最终篇章。

PAI是Utopai Studios专为长篇影视内容的复杂性打造的电影叙事AI系统。在《消失的500年》中，PAI将支持神话世界的构建、角色连贯性、风格化动作场面、多集叙事，以及可复用的数字资产，这些资产被设计为能在后续季播内容与院线衍生作品中不断演进。

该剧集被设计为更宏大的《西游记》宇宙的开篇，每一季都讲述一个独立的故事，同时又与更宏大的叙事架构紧密相连。该系列将从多个视角重新解读经典，赋予那些曾被忽视的角色属于自己的情感轨迹，同时将神话与当代关于身份、命运、压力、牺牲和自我抉择的议题紧密相连。

关于Huace

Huace是一家中国上市影视公司，业务涵盖影视剧的开发、制作、发行及相关娱乐运营。公司在过去二十多年里建立了国际业务，海外发行覆盖200多个国家和地区，并在包括Netflix和YouTube在内的20多个国际新媒体平台上拥有频道或专属发行渠道。

关于Utopai Studios

Utopai Studios正在面向AI时代构建全球制片厂体系的下一次进化。公司将原创IP开发、制作专长、人才合作和专有AI基础设施相结合，在电影、电视、流媒体、动画和数字平台上创作和拓展故事。其模式的核心是PAI——Utopai Studios专为长篇娱乐作品工作流设计的电影叙事人工智能系统。Utopai Studios正在构建一种旨在保护创作者版权、拓展创作机会，并更快、更高效地将雄心勃勃的项目推向市场的制片厂模式。公司的国际布局包括其专注于韩国和日本IP的全资子公司Utopai East Studios以及位于德国的Utopai GmbH，彰显了其在全球关键市场不断扩大的影响力。如需了解更多信息，请访问www.utopaistudios.com。

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