InterSystems携手TTFM技术先驱Medistim，基于FHIR打造心脏外科手术数据全流程管理解决方案

中国 北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于帮助客户解决最关键的可扩展性、互操作性和速度问题的创新数据技术提供商InterSystems今日宣布，与TTFM（时差法流量测量）技术先驱挪威Medistim达成合作，双方基于InterSystems IRIS for Health™数据平台（以下简称“IRIS医疗版数据平台”）对FHIR的卓越支持能力，共同打造心脏外科手术数据全流程管理解决方案。

医疗设备数据孤岛问题亟待解决

在心脏外科手术中，血管流量监测设备提供的指标数据对评估搭桥血管通畅性和围术期血流动力学稳定性至关重要。因此，高效采集并在临床工作中应用此类数据始终是临床医护人员的重要任务。

Medistim公司的MiraQTM血管流量计系统创新融合高频超声成像（HFUS）和时差法血流量测量（TTFM）技术，能够在术中为手术医生提供即时反馈。然而，此类医疗设备数据仍需术后手动整理，且游离于全院数据中心，不利于数据挖掘与利用。

基于FHIR，术中数据解决方案破除壁垒

HL7 FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources，快速医疗保健互操作性资源）是由 HL7推出的新一代医疗数据交换标准，基于现代 Web 技术构建，能够助力医疗机构打破互操作性障碍，将原始医疗和护理数据转化为有意义、可操作的信息。其中，以FHIR Observation等细粒度资源定义为代表，临床观测指标等可量化的数据元素为进一步进行趋势分析、严重程度评估等分析活动提供了良好的循证基础。

IRIS医疗版数据平台拥有与HL7® FHIR®协同工作所需的所有构建模块、可扩展的 FHIR库和全面的REST API，融合了数据存储、访问控制、事务管理、分析处理等功能。

借助深度支持FHIR标准的IRIS医疗版数据平台，从挪威Medistim公司的MiraQTM血管流量计系统中采集到的临床观测数据能够与医院HIS实现互联互通，打通医疗设备与HIS的数据联通壁垒，构建标准化、实时性强、数据结构清晰的数据交互机制，实现了医疗设备数据的全流程高效采集与应用。

“依托IRIS医疗版数据平台，我们能够帮助医院实现医疗设备数据与全院数据的联通，一方面有助于医院互联互通建设，另一方面医疗设备数据自动化、全流程采集，能够为医护人员节省大量时间，数据经结构化处理后，对临床医、教、研也非常有帮助。”Medistim首席商业拓展官 Ole Arne Eiksund表示。

InterSystems亚太区董事总经理卢侠亮（Luciano Brustia）表示：“与Medistim的合作，是我们推动FHIR应用的关键举措。基于FHIR实现医疗设备与临床信息系统的集成，可以解决院内重要医疗设备的数据集成问题，为统一患者数据平台、融合多设备数据源提供了标准化的技术路径和实践模板，为医院数据资产建设打造坚实基础。我们将进一步挖掘FHIR应用场景，赋能医疗互联互通建设与医疗数据应用。”

关键获益

心脏外科手术数据全流程管理解决方案可为用户提供以下关键获益。

数据自动采集与报告呈现：将MiraQ™血管流量计系统与医院HIS系统直接联通，可将手术排班、患者信息等直接展示在界面上，手术开始后，护士点击患者姓名，即可自动收集手术数据，并回传至HIS系统，生成图文并茂的手术报告，呈现在电子病历的手术记录中。 结构化处理，确保观测数据价值：所有术中采集的数据均以 FHIR Observation 资源形式存储，具备良好的语义清晰度与可计算性。这不仅满足了当前临床查阅的需求，更为后续医师基于观测数据开展手术质量评估、数据挖掘、术式优化等提供了坚实的数据基础。 闭环管理，推动数据可持续利用：与HIS系统的无缝联通，确保了术前数据预置、术中数据采集、术后数据回顾的闭环管理，为进一步数据挖掘与AI利用打下坚实基础。

关于挪威Medistim

挪威Medistim 是术中时差法流量测量（TTFM）和高频超声成像（HFUS）技术领域的头部企业，为全球市场提供 MiraQ ™血管流量计系统。该系统为心脏外科、血管外科、神经外科及移植手术的医疗专业人员评估桥血管质量提供客观数据支持，帮助其更精准、更全面地评估手术质量与持续改进，有助于降低围手术期并发症发生风险。更多详情，敬请登录：www.medistim.com.cn

关于InterSystems

InterSystems是一家创新数据技术供应商，为全球80多个国家的医疗、金融、制造、供应链等领域客户的新一代解决方案提供统一的数字基座。InterSystems的数据平台为全球大型企业解决各类互操作性、速度和可扩展性难题，释放数据价值, 让客户以全新方式洞察数据。InterSystems成立于1978年，始终致力于成就卓越，并为客户与合作伙伴提供广受赞誉的7×24小时技术支持。InterSystems是一家总部位于美国马萨诸塞州剑桥市的私人控股公司，在全球28个国家拥有38个分支机构。更多详情，敬请登录：www.intersystems.cn

声明：

本新闻稿仅旨在宣布一项业务合作与技术集成创新。其目的不构成任何医疗器械的广告或促销，亦不构成医疗建议，亦非对任何产品使用的推荐。文中提及的任何医疗器械，均应依据其获批适应症及适用法规要求进行使用。